Lewis Hamilton est désormais favori du titre pour la première fois cette année

Jolyon Palmer pense que les récentes améliorations de Mercedes et les pistes restantes font de Lewis Hamilton le favori du titre pour la première fois en 2021.

Hamilton a cédé la tête du Championnat du monde en Turquie après avoir écopé d’une pénalité sur la grille pour un changement de moteur, récupérant pour prendre la P5 tandis que Max Verstappen a terminé deuxième derrière Valtteri Bottas.

Mais compte tenu de la performance de Bottas et de l’écart apparent de vitesse entre Mercedes et Red Bull en qualifications et en course, l’ancien pilote Renault Palmer commence maintenant à se tourner vers son compatriote qui remportera le titre en 2021.

« Vous savez quoi, pour la première fois cette saison, je commence à penser que Lewis est peut-être le favori au classement général », a déclaré Palmer après le Grand Prix de Turquie, cité par talkSPORT.

« En fait, je pense que Verstappen ne peut pas être satisfait de cette course. Oui, il a pris la deuxième place, il a la tête du championnat, mais il n’était pas à la hauteur de Valtteri Bottas. Hamilton, s’il partait de la pole position où il s’est qualifié, il gagne facilement je pense.

« Lewis a pris sa pénalité moteur, perdu quelques points, cela allait être pratiquement acquis à moins que quelque chose de remarquable ne se produise, ce qui n’a pas été le cas.

« Mais je suis inquiet pour Red Bull parce que je ne me souviens pas de la dernière fois où ils ont vraiment montré beaucoup de rythme. »

Si quelqu’un vous le montrait en début de saison, de quoi seriez-vous le plus surpris ? #F1 pic.twitter.com/YM62xZdUfu – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 octobre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, insiste sur le fait que la proximité du championnat signifie qu’un abandon se révélera plus crucial que les petites fluctuations rencontrées entre Hamilton et Verstappen, mais les différences dans les circuits restants pourraient jouer entre les mains de l’une ou l’autre équipe un week-end donné. .

Le Red Bull a traditionnellement mieux performé sur les circuits à haute altitude, comme le Mexique et le Brésil, tandis que Hamilton a déjà remporté cinq victoires à Austin, le prochain site de la Formule 1.

Bien que Red Bull détienne apparemment un avantage dans quelques événements, Palmer pense que ses adversaires ont l’avantage global pour le reste de l’année.

« Ce que j’ai pensé, c’est que les États-Unis, le Mexique et Sao Paulo pourraient être meilleurs pour Red Bull, mais franchement, je pense que les trois derniers au Moyen-Orient pourraient être meilleurs pour Mercedes », a-t-il déclaré.

« [Turkey] était entre les deux, personne ne savait vraiment où cela allait aller, et c’était assez catégoriquement Mercedes qui était plus forte.

« Le fait que Bottas n’ait absolument pas été contesté par Verstappen, ils étaient un et deux pendant toute la course, mais Bottas n’a jamais eu à vérifier ses rétroviseurs, a fini par gagner par 15 secondes.

« C’est une déclaration de Mercedes, et même si Hamilton est en retard au championnat, il est le plus fort [Mercedes] conducteur assez confortablement.

« Il va pouvoir appliquer la pression et vraiment tourner la vis dans les courses du Moyen-Orient, Verstappen doit vraiment voler dans les prochains couples. »

Verdict PlanetF1