Lewis Hamilton a été présenté comme le nouveau favori du titre de Formule 1 malgré un Grand Prix de Turquie torride, le patron de Red Bull, Christian Horner, commençant à sembler nerveux à propos de l’avantage de vitesse de Mercedes.

Hamilton a finalement eu une course décevante la dernière fois à Istanbul Park, gâchant l’opportunité de remonter le peloton dans des conditions humides après avoir écopé d’une pénalité de 10 places sur la grille de changement de moteur.

Hamilton a connu un week-end loin d’être idéal, ne regagnant que six places après sa pénalité sur la grille, mais le rythme de son coéquipier Mercedes a alarmé Red Bull.

Verstappen a repris la tête du championnat avec une deuxième place mais n’avait pas vraiment l’air ravi car il était dominé par la Mercedes de Bottas en première position.

Le septuple champion du monde a terminé la course à la cinquième place après un arrêt au stand raté, permettant au deuxième Max Verstappen de le devancer au classement pour une avance de six points.

Ayant déjà crié avec colère « Je te l’ai dit! » à la radio de son équipe lorsqu’un appel stratégique lui a coûté la chance d’un podium, Hamilton était extrêmement maussade après la course.

L’homme de 36 ans était silencieux sur la radio de son équipe alors qu’il retournait dans son garage et se dirigeait directement vers sa remorque après être descendu avec découragement de sa voiture.

Hamilton et le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, n’étaient pas d’accord sur l’appel stratégique, mais chez Red Bull, l’homologue de Wolff, Christan Horner, ne semblait pas trop heureux non plus, malgré sa reprise de la tête du championnat.

Les conducteurs qui laissent leur casque en place est une technique connue pour cacher la frustration, avec un Hamilton vidé se dirigeant directement vers sa remorque après la course

Verstappen a terminé deuxième devant son coéquipier Sergio Perez, mais a été largement battu pour la victoire par Mercedes n ° 2 Valtteri Bottas, qui est normalement désastreux dans des conditions humides, contrairement au Néerlandais.

Plutôt que de célébrer son pilote en tête du classement, Horner était préoccupé par le rythme de Mercedes, affirmant qu’ils ne pouvaient pas s’approcher de la vitesse de leurs rivaux ce jour-là.

« Leur vitesse en ligne droite a franchi une étape importante récemment », a déclaré Horner.

« Alors que nous pouvions les associer à des ailes plus petites auparavant, nous ne pouvons plus nous en approcher et nous l’avons vu en particulier sur ce circuit où Lewis en particulier avait un avantage significatif en ligne droite avec un aileron arrière plus grand sur la voiture.

Horner a célébré l’occupation de deux places sur le podium, mais s’inquiétait de la Mercedes en premier

« Il est surprenant qu’ils semblent avoir franchi le pas qu’ils ont fait avec l’unité de puissance.

« Si vous regardez certains des deltas de vitesse sur les lignes droites arrière à certains endroits, il était de 15 à 20 kilomètres à l’heure, ce qui est plus que s’il y avait eu le DRS. »

Les deux prétendants au titre ont pris différentes pénalités pour changement de moteur au cours des deux derniers Grands Prix, Verstappen grimpant de la 20e à la deuxième place en Russie, tandis que Hamilton n’est passé que de la 11e à la cinquième en Turquie.

Mais Verstappen était aussi calme que Horner après la course, malgré le fait qu’il a devancé Hamilton en tête du classement.

Verstappen peut être confus quant à la façon dont Bottas s’est enfui sous la pluie, alors que la saison dernière, le Finlandais a joué SIX fois en Turquie

« Nous devrons bien sûr analyser pourquoi nous n’étions pas si compétitifs ici et je pense vraiment qu’ils ont probablement intensifié nos efforts un peu plus », a-t-il déclaré.

« Même avec les points d’avance, ce ne sera pas facile.

« Nous n’abandonnerons pas, nous essaierons toujours de faire de notre mieux et j’espère, bien sûr, qu’à la fin du championnat, cela suffira, mais si ce n’est pas le cas, je ne dormirai pas moins . «

Il reste six courses à disputer dans l’une des courses au titre les plus serrées et de haute qualité que le sport ait jamais vues, mais Mercedes pourrait enfin avoir l’avantage après une saison où Red Bull a généralement été favori.

Hamilton et Verstappen ont encore six courses à disputer dans l’une des courses au titre les plus passionnantes jamais vues

La paire s’est battue roue contre roue dans presque toutes les courses, rendant cette saison sans précédent en termes de batailles pour les prétendants au titre.

Verstappen est toujours le favori du titre selon les bookmakers, mais certains experts pensent que les choses tournent maintenant vers Hamilton qui remporte son huitième titre de pilote, un record.

L’ancien pilote Renault Jolyon Palmer et l’actuel analyste de F1 ont regardé au-delà du classement du championnat, affirmant que malgré les apparences, c’était un mauvais week-end pour Verstappen.

« Vous savez quoi, pour la première fois cette saison, je commence à penser que Lewis est peut-être le favori au classement général », a déclaré Palmer.

« En fait, je pense que Verstappen ne peut pas être satisfait de cette course.

Hamilton a été soutenu de manière cruciale par Perez de Red Bull, mais Mercedes avait toujours l’air beaucoup plus rapide

« Oui, il a pris la deuxième place, il a la tête du championnat, mais il n’était pas de taille face à Valtteri Bottas aujourd’hui. Hamilton, s’il partait de la pole position où il s’est qualifié, il gagne facilement je pense.

« Lewis a pris sa pénalité moteur, perdu quelques points, cela allait presque être acquis à moins que quelque chose de remarquable ne se produise, ce qui n’a pas été le cas.

« Mais je suis inquiet pour Red Bull parce que je ne me souviens pas de la dernière fois où ils ont vraiment montré beaucoup de rythme. »

Palmer a raconté la dernière poignée de Grands Prix et a affirmé que Mercedes avait l’air plus rapide depuis la pause estivale il y a cinq courses.

Verstappen ressemblait à un grand favori plus tôt dans la saison, mais le pendule a peut-être finalement basculé vers Hamilton

Le championnat 2021 a été si serré que différents circuits ont favorisé différentes équipes, presque comme des matchs à domicile et à l’extérieur dans le football.

Palmer pense que les six derniers circuits sont partagés entre Mercedes et Red Bull en termes de qui devrait être plus rapide.

Mais la Turquie a égalisé et l’avantage de rythme de Mercedes pourrait être de mauvais augure pour les chances de Verstappen de remporter un premier titre mondial.

« Ce que j’ai pensé, c’est que les États-Unis, le Mexique et Sao Paulo pourraient être meilleurs pour Red Bull, mais franchement, je pense que les trois derniers au Moyen-Orient pourraient être meilleurs pour Mercedes », a expliqué Palmer.

La lutte pour le titre se jouera probablement sur le fil lors de la course finale à Abu Dhabi en décembre, mais Hamilton est-il désormais le favori ?

« Celui-ci était entre les deux, personne ne savait vraiment où il allait aller, et c’était catégoriquement Mercedes qui était plus fort.

« Le fait que Bottas n’ait absolument pas été contesté par Verstappen, ils étaient un et deux pendant toute la course, mais Bottas n’a jamais eu à vérifier ses rétroviseurs, a fini par gagner par 15 secondes.

« C’est une déclaration de Mercedes, et même si Hamilton est en retard au championnat, il est le plus fort [Mercedes] conducteur assez confortablement.

« Il va pouvoir appliquer la pression et vraiment tourner la vis dans les courses du Moyen-Orient, Verstappen doit vraiment voler dans les prochains couples. »

