Lewis Hamilton est “juste le meilleur qu’il n’y ait jamais eu”

Le 100e Grand Prix de Lewis Hamilton est une nouvelle aujourd’hui, puis le monde passe à autre chose, mais Toto Wolff pense qu’en regardant en arrière dans les années à venir, les gens comprendront à quel point c’est « spécial ».

Dans une carrière prolifique qui a commencé en 2007 avec sa première victoire, le Grand Prix du Canada de cette année-là, lors de sa sixième course en Formule 1, Hamilton a mis le feu au livre des records de Formule 1.

Décrochant un premier titre mondial en 2008, il en a depuis ajouté six autres à son palmarès, battant le record du plus grand nombre de victoires en cours de route.

Dimanche, il est devenu le premier pilote de l’histoire du sport à atteindre le triple, remportant son 100e Grand Prix en Russie.

“C’est l’une de ces choses, il remporte la 100e course et c’est dans les nouvelles aujourd’hui et demain, puis le monde évolue”, a déclaré Wolff, selon Racer.

« La vérité est que lorsque nous regardons en arrière depuis de nombreuses années, c’est très spécial d’avoir fait partie de ce voyage et d’être témoin de ce voyage, car il est le détenteur du record de tous les temps.

« Je pense que ces records parlent d’eux-mêmes. Il est tout simplement le meilleur qu’il n’y ait jamais eu.

Le pilote britannique a été obligé de travailler pour cette victoire, coincé derrière Daniel Ricciardo dans le trafic autour du circuit de Sotchi, puis poursuivant l’autre McLaren pour la tête.

Il était question de savoir si Hamilton pouvait le faire, le Britannique à deux secondes de Lando Norris lorsque la pluie est tombée.

Une décision inspirée et rapide d’échanger contre des pneus intermédiaires a permis à Hamilton de remporter la course.

Si elle était restée sèche, Wolff reconnaît qu’il n’aurait pas été facile de dépasser la McLaren pour la tête.

“Lewis était coincé derrière Ricciardo au début de la course, même si Ricciardo avait le DRS”, a déclaré Wolff. « Je pense que ça aurait été difficile de passer.

« Ils avaient une voiture rapide et elle était bien gérée de son côté. Je pense qu’ils avaient un peu de soucis de carburant, semblait-il, et puis quand il a accéléré le rythme, il était très rapide.

« On ne s’attendait pas à ça. Nous étions prêts à nous préparer à la fin difficile, que nous puissions ou non dépasser Lando en piste. Et puis la pluie a frappé, et les choses sont devenues assez erratiques à ce stade.

“Je comprends pourquoi il était si difficile pour McLaren de prendre cette décision de rester en dehors ou d’entrer. En tant que leader, vous ne pouvez que perdre. Nous en avons profité (dimanche), et c’est spectaculaire pour les fans, je suppose.

La 100e victoire de Hamilton en Grand Prix a permis au Britannique de reprendre la tête du championnat des pilotes, deux points devant Max Verstappen.

Wolff pense que la course au titre de cette année va se jouer sur le fil.

“Je pense qu’aucun pilote ni aucune équipe ne peuvent être à l’aise dans la situation actuelle car il n’y a tout simplement pas d’écart en termes de points”, a déclaré l’Autrichien. “Je pense que cela va durer très longtemps.”

