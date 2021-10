Lewis Hamilton est « le dernier des Mohicans » et reste le pilote à battre, affirme son père Anthony.

Les Mercedes pilote se bat actuellement pour remporter son huitième championnat du monde, derrière Max Verstappen par 12 points avec cinq tours restants de la saison.

Le Néerlandais a plus de dix ans de moins que le Britannique, tout comme de nombreux autres pilotes que le pilote de 36 ans s’est retrouvé à combattre cette année, avec trois des six premiers au classement 24 ans ou moins.

Son père ne sait pas combien de temps il va rester dans les parages, et avec la plupart des autres de son âge prenant sa retraite, il le considère comme le dernier des Mohicans.

« Je ne suis pas sûr [how long he will race] est la réponse », a-t-il déclaré parlerSPORT.

« Comme je lui dis toujours si vous vous sentez en forme, si vous aimez toujours conduire la voiture, aimez toujours monter dedans, alors continuez et c’est ce qu’il aime, il aime conduire la voiture, je soupçonne qu’il va continuer .

« Il reste encore un quart de la saison, au final nous continuerons à nous battre jusqu’à la toute fin, gagner ou perdre, ça aurait été une saison fantastique, gagner ou perdre.

Ce n’est pas fini!! pic.twitter.com/4RnG1an4RB – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 25 octobre 2021

« Être l’aîné de la série, quelle qu’elle soit, est gagnant, car il est très rare que vous atteigniez l’âge de 36, 37 ans et que vous puissiez encore concourir à ce niveau avec des pilotes qui ont 10 ans votre cadet, donc pour nous, chaque jour est une victoire de championnat.

« Lewis est le dernier des Mohicans si vous y pensez, il est de l’ère de [Nico] Rosberg, [Robert] Kubica, [Heikki] Kovalainen et tous ces gars sont partis mais vous avez toujours Lewis qui est toujours là, il est dans la nouvelle ère avec tous ces nouveaux jeunes pilotes et toujours le pilote à battre.

« Il n’y a pas beaucoup de pression sur Lewis, mais il est compétitif et chaque course dans laquelle il participe, il veut gagner, il en a 37 mais en 22. »

La bataille n’a pas été la plus nette entre Hamilton et Verstappen cette saison, le duo s’étant réuni en Grande-Bretagne et en Italie, obligeant au moins l’un d’entre eux à se retirer de la course à chaque fois.

Les deux ont déclaré que la relation entre eux était bonne, et Hamilton Senior dit la même chose.

« Lewis est l’endroit où Max veut être, Max est l’endroit où Lewis veut être, ils sont comme des boxeurs qui entrent sur le ring, mais je vous garantis que quand ce sera fini, il y aura d’énormes câlins, des rires et des baisers entre eux. , » il a dit.