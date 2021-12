Lewis Hamilton est le meilleur pilote de F1 de tous les temps, a l’impulsion du titre mondial

Eddie Jordan pense que l’impulsion est avec Lewis Hamilton avant la finale de la saison et dit qu’il est le meilleur de tous les temps, quoi qu’il arrive.

Le septuple champion du monde se dirige vers la course finale à Abu Dhabi sachant qu’il remportera un huitième titre record s’il marque plus de points que Max Verstappen.

Il semblait peu probable qu’il le fasse à un moment donné cette année lorsque le Taureau rouge l’homme détenait une avance considérable, mais le pilote Mercedes a renversé la vapeur avec trois victoires consécutives.

Jordan pense que l’élan pourrait donner à Hamilton l’avantage dans la course finale, mais dit qu’il restera le plus grand pilote que le sport ait jamais vu, qu’il remporte un autre titre ou non.

Il pense également que la bataille entre les deux rivaux la dernière fois en Arabie saoudite a été l’un des moments forts de l’ère moderne du sport.

« Max a gagné ici l’année dernière, mais l’impulsion est absolument avec Lewis », a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

« Je pense que Lewis a fait plus que tout en gagnant [in Saudi Arabia] et la façon dont il a gagné au Brésil a attiré une énorme quantité d’audience mondiale dans son écurie.

« Et c’était la course la plus sensationnelle que les gens aient vu des pilotes de Grand Prix actuels – à l’ère moderne en tout cas – de ce qu’ils sont capables de faire avec une voiture et comment ils le font.

« Donc, sans aucun doute, je ne pense pas que ce soit un test entre les sept titres de Schumacher ou celui de Lewis… Lewis a déjà gagné beaucoup plus de courses que Schumacher, donc pour moi, il est le meilleur pilote qui ait jamais été. »

Tout se résume à un duel final. Dimanche, l’une des plus grandes batailles pour le titre de tous les temps sera réglée.#AbuDhabiGP | #F1 | #HistoryAwaits pic.twitter.com/CGgjoz21xY – Formule 1 (@F1) 10 décembre 2021

La lutte pour le titre entre les deux pilotes a été loin d’être nette, puisqu’ils se sont affrontés à plusieurs reprises, plus récemment en Arabie saoudite où Verstappen a écopé de deux pénalités de temps pour sa conduite.

Avec le Néerlandais en tête du classement car il a plus de victoires, beaucoup craignent qu’il ne provoque une collision entre les deux et scelle son premier championnat du monde de cette manière.

Jordan n’a pas commenté spécifiquement une telle possibilité, mais ne sait pas si Hamilton peut gérer l’agression du joueur de 24 ans.

« Qu’il soit ou non capable d’endiguer l’incendie et, vous savez, l’agression de Max Verstappen… », a-t-il ajouté.

« Et c’est tellement évident. Nous l’avons vu la semaine dernière lors de la dernière course en Arabie saoudite et lors d’autres courses précédentes.

« C’est donc une situation passionnante. Vous ne savez pas ce qui va se passer.