Lewis Hamilton est ouvert au retour de la livrée argentée sur la voiture de Formule 1 Mercedes

Lewis Hamilton a déclaré qu’un retour à la livrée argentée de Mercedes serait “un bon changement”, si l’équipe revenait à cette couleur par rapport à son schéma actuel.

Depuis le début de la saison 2020, Mercedes a adopté une livrée à prédominance noire pour soutenir les efforts de Hamilton pour une plus grande diversité et égalité en Formule 1.

Bien que ce soit le septuple champion du monde des pilotes qui ait demandé le changement de livrée de Mercedes et apprécié qu’il ait été mis en œuvre, il n’aurait aucun problème s’ils décidaient de revenir à leur couleur traditionnelle dans les saisons futures.

Au lieu de cela, le Britannique de 36 ans préférerait se concentrer sur des changements pratiques pouvant être mis en œuvre plutôt que sur des gestes plus symboliques.

En disant qu’il n’avait pas “un sentiment particulier à son égard” en ce qui concerne la livrée, Hamilton a déclaré aux journalistes, cité par Motorsport.com : “C’est à l’origine des flèches d’argent.

« Quand j’ai demandé si nous pouvions aller rendre la voiture noire l’année dernière, en termes de symbolisme, et ce que nous avons l’intention de faire en termes de support, je ne m’attendais pas à ce que cela dure particulièrement longtemps et nous l’avons mis en œuvre. une deuxième saison, ce qui est génial.

« Si cela revient, ce sera un beau changement. Cela ne nous dissuade pas des changements que nous apportons en interne alors que nous continuons à vraiment promouvoir la diversité, même en travaillant avec tous nos partenaires.

“Même l’autre jour avec UBS, nous avons fait venir ces jeunes [and talk to us as we] essayez d’inspirer la prochaine génération d’ingénieurs de tous horizons.

« Nous avons un bon programme, donc ça ne fait pas de différence. »

Cet été, Hamilton a lancé Mission 44 pour autonomiser les jeunes des groupes sous-représentés au Royaume-Uni, cherchant à assurer une plus grande égalité dans l’emploi et le système éducatif.

Cela s’est produit peu de temps après que sa commission Hamilton a publié ses conclusions et recommandations pour aider à améliorer la diversité dans l’industrie du sport automobile, que le leader du Championnat du monde 2021 a déclaré qu’il était “personnellement engagé à veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre”.

De la part de Mercedes, ils ont annoncé le programme Accelerate 25 vers la fin de 2020, énonçant un plan sur cinq ans avec l’objectif de 25% de toutes les nouvelles recrues dans l’équipe provenant de groupes sous-représentés jusqu’en 2025.

