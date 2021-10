Lewis Hamilton est poursuivi pour avoir rendu son chien végétalien ; je pourrais aller en prison

La plainte déposée par l’association Croix Bleue précise que le pilote a cessé de lui donner toutes sortes de produits d’origine animale, ce qui est contraire à la loi, et qu’il ne lui donne à manger que des légumes, des fruits et des légumineuses.

Selon des médias comme El Universal, il existe au Royaume-Uni une loi appelée « United Kingdom Animal Welfare Law » (qui existe depuis 2006), qui semble Lewis Hamilton violé et qui pourrait lui coûter jusqu’à 51 jours de prison non négociable, en plus d’une lourde amende de 24 mille euros, soit environ 562 mille pesos.

Ce problème pour le pilote a commencé après avoir ouvert un compte Instagram pour Roscoe, son bouledogue, et dans le profil duquel il se définit comme végétalien. « Si votre système de croyances personnel signifie que vous ne voulez pas manger de protéines animales, c’est bien, mais ce régime n’est pas conçu pour répondre aux normes de bien-être de votre animal de compagnie », a déclaré le président de la British Veterinary Association, Daniella dos santos.