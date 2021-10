Lewis Hamilton et le patron de Mercedes, Toto Wolff, se sont affrontés après un arrêt aux stands tardif désastreux qui a permis à Max Verstappen d’étendre son avance au championnat

Lewis Hamilton et le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, sont en désaccord sur un arrêt aux stands tardif désastreux qui a permis à Max Verstappen d’augmenter son avance au championnat.

Hamilton était l’un des nombreux pilotes qui ont tenté de terminer la course sans s’arrêter pour des pneus neufs, alors que le circuit humide d’Istanbul Park a déchiré le caoutchouc intermédiaire.

Les conducteurs qui laissent leur casque en place est une technique connue pour cacher la frustration, avec un Hamilton vidé se dirigeant directement vers sa remorque après la course

Les pneus clairement détruits de Hamilton ont été à l’origine d’un rare désaccord entre le pilote et son patron d’équipe

Le septuple champion du monde avait retrouvé son chemin sur la grille après qu’une pénalité moteur avant la course l’ait fait chuter de la pole position à la 11e place.

Souvent le roi des conditions humides, Hamilton a bondi dans l’ordre alors que d’autres se sont arrêtés pour de nouveaux pneus intermédiaires, et a atteint la troisième place à un moment donné, juste derrière son rival pour le titre Verstappen.

Le mur des stands de Mercedes a demandé à plusieurs reprises à Hamilton de s’arrêter avec 16 tours à faire, mais a fait confiance au meilleur jugement de leur pilote car il semblait pouvoir suivre son rythme.

Lorsqu’on a demandé à Hamilton de faire un stand, il a demandé : « Pourquoi ? » Avec son ingénieur Pete Bonnington disant : « New inter[mediate] est la voie à suivre.

Hamilton montrait un bon rythme, mais est resté à l’écart alors que la majorité de la grille a fait ses arrêts

Bottas a traqué le leader de la course LeClerc en un rien de temps avec un arrêt au stand plus tôt clairement le bon appel

« Je ne pense pas que ce soit l’homme, j’ai l’impression que nous devrions rester en dehors de l’homme, je veux dire que je glisse mais ça va jusqu’à présent », a répondu Hamilton, l’équipe lui permettant de continuer.

Mais avec huit tours à faire, le leader Charles LeClerc a été contraint de faire son premier arrêt alors qu’il commençait à perdre des positions, et Hamilton a rapidement dû emboîter le pas.

Le Britannique a fini par retomber à la cinquième place et n’a pas pu gagner sur les voitures devant car les pneus humides avaient prouvé qu’ils avaient besoin de récupérer d’une période de grainage avant d’atteindre leur vitesse optimale.

Un événement similaire s’est produit la dernière fois lors du Grand Prix de Russie, lorsque Hamilton s’est finalement plié aux appels de Mercedes, et un arrêt tardif lui a permis de voler la victoire à Lando Norris.

Hamilton a gagné en Russie alors que l’équipe l’a forcé à un changement tardif

Mais ce n’était pas le cas cette fois, ni le pilote ni l’équipe n’ayant pris la bonne initiative, laissant Hamilton frustré par la radio de l’équipe.

« F *** mec, pourquoi as-tu abandonné cet espace? » Hamilton a déclaré lorsqu’il s’est rendu compte qu’il était cinquième.

« Nous n’aurions pas dû entrer mec, gros grainier, je te l’ai dit !

« Laisse ça tranquille mec ! »

La course a été remportée par son coéquipier de Mercedes Valterri Bottas de la paire Red Bull de Verstappen et Perez, et Hamilton s’est dirigé directement vers sa remorque la tête baissée.

L’avance de deux points d’Hamilton sur Verstappen au championnat est passée à six points en faveur du Néerlandais et est arrivée sur un circuit où Mercedes avait clairement la voiture la plus rapide.

Verstappen, 24 ans, continue d’absorber toute pression exercée sur lui avec un autre affichage confiant pour reprendre la tête du titre

Hamilton a rapidement émergé dans l’enclos des médias, révélant que l’arrêt précédent était probablement le bon choix, mais pas le dernier.

Esteban Ocon d’Alpine a été le seul pilote à terminer la course sans s’arrêter et a pris une admirable 10e place malgré ses pneus finissant clairement en lambeaux.

Mais Hamilton a pris le résultat comme une preuve qu’il aurait pu rester en dehors.

“Eh bien Ocon’s [tyres] fait [last] J’ai entendu, donc je suppose qu’ils le pourraient probablement », a déclaré Hamilton.

« Les pneus sont chauves, donc vous ne savez pas jusqu’où ils vont aller, donc il y a définitivement le souci de la durée de vie du pneu.

« Mais aussi je n’étais pas vraiment aussi rapide à la fin là-bas, [after putting on new tyres] J’avais du mal, j’avais peu d’adhérence, je ne savais pas vraiment pourquoi, puis tout d’un coup, je n’avais pas un si mauvais rythme mais je perdais de la performance face aux gars derrière.

« Probablement avec le recul, j’aurais dû rester dehors ou arriver beaucoup plus tôt, car si vous arrivez avec huit tours à faire, vous n’avez pas le temps de passer par la phase de granulation de cela [intermediate] pneu sur une piste sèche, alors j’ai traversé toute cette phase de glisse et j’ai presque perdu plus de positions, donc oui, un peu frustrant mais c’est ce que c’est.

Le patron de Hamilton, Toto Wolff, a convenu avec son chauffeur que l’arrêt plus tôt aurait été le bon choix, mais n’était pas d’accord pour rester à l’extérieur une fois qu’ils avaient raté leur chance.

Wolff n’était pas d’accord avec Hamilton et maintient que l’arrêt tardif était la seule option restante

« C’est assez intéressant parce que l’intermédiaire avait évidemment l’air vraiment effrayant mais nous avons pensé que nous pourrions peut-être rester là-bas et terminer troisième sans nous arrêter, ou si une ligne sèche apparaît peut-être même passer sur un pneu tendre jusqu’à la fin. » dit Wolff.

« Donc, nous avons équilibré entre piquer, prendre [it] très conservateur, se battant avec LeClerc et Perez sur la piste pour P3, ou prenant un petit pari et soit gagner, soit terminer troisième.

« Ensuite, nous avons vu LeClerc tomber et Lewis a commencé à tomber et il était clair que nous n’arriverions pas à la fin. »

Hamilton a clairement senti qu’il aurait pu tenir sans s’arrêter, pour remporter la troisième, ou au moins la quatrième place.

Hamilton a été dévasté après avoir perdu une place sur le podium et terminé cinquième

Wolff, cependant, pense que si l’arrêt n’était pas venu, Hamilton aurait eu la chance de survivre comme Ocon l’a fait.

« Dans la voiture, il n’a pas vu de combien il perdait au tour », a déclaré Wolff. « De plus, il n’a pas vu LeClerc tomber et il était clair que s’il était resté dehors, il aurait perdu contre [Pierre] Gazeux en tout cas.

« Je pense que dans la voiture, c’était toujours bien, mais il était à une seconde et demie du rythme et aurait perdu la position.

« L’appel correct aurait probablement été de le prendre de manière très conservatrice et au stand lorsque tout le monde s’est arrêté pour l’intermédiaire, en sortant derrière Perez, probablement derrière LeClerc, puis en se battant avec eux sur la bonne voie pour P3, cela aurait probablement été correct mais c’est tout avec le recul après la course.

