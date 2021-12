Lewis Hamilton et Max Verstappen annulent les discussions sur l’accident et le titre déterminant le Grand Prix F1 d’Abou Dhabi sera diffusé sur Channel 4

Lewis Hamilton soutient son rival pour le titre de Formule 1, Max Verstappen, pour « gagner de la bonne manière » avant leur course très attendue et décisive pour la saison à Abu Dhabi.

L’histoire suggère que le Néerlandais pourrait provoquer un accident pour retirer la superstar britannique de la course et s’assurer qu’il remporte le titre.

.

Hamilton est convaincu que Verstappen n’aura pas recours à de sales tactiques pour remporter le titre

La légende brésilienne Aryton Senna fait partie de ceux qui ont pris des mesures drastiques, avec Michael Schumacher.

La conduite passée de Verstappen suggère qu’il pourrait envisager une décision similaire, mais son rival Hamilton a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il ne pensait pas que cela se produirait.

« Je crois que tout le monde ici en course vient pour gagner », a répondu Hamilton lorsqu’on lui a demandé s’il faisait confiance à Verstappen pour ne pas provoquer une collision.

« J’aimerais croire que tout le monde veut le faire de la bonne façon, je ne laisse même pas cela s’insinuer dans mon esprit. »

.

Verstappen est en pole position dans la course au titre en ce moment

.

Senna a choisi de conserver son avance au titre en le mettant lui et Prost hors de la course. Verstappen pourrait-il faire de même ?

« Je pense qu’en tant que pilote, vous ne pensez pas à ces choses », a déclaré Verstappen.

« Vous voulez juste faire de votre mieux en équipe. Naturellement, les médias commencent à dire ces choses, je n’ai pas grand-chose de plus à commenter là-dessus, j’arrive juste ici en essayant de faire de mon mieux, d’être préparé et le gagnant remporte tout.

La course au titre entre le duo a captivé le monde entier et devrait attirer un énorme public dimanche après-midi.

Et encore plus de personnes en Grande-Bretagne pourront le voir après qu’il a été confirmé que le Grand Prix d’Abou Dhabi serait diffusé sur Channel 4, qui a conclu un accord avec Sky.

.

Hamilton et Verstappen ne sont pas d’accord et régleront leur querelle sur la piste

Stephen van Rooyen, directeur général de Sky, Royaume-Uni et Europe, a déclaré : « Le Grand Prix de dimanche est l’un des plus grands événements sportifs de la dernière décennie et pourrait être un moment historique pour le sport britannique.

« Nous avons choisi d’offrir la course à tout le pays à Noël grâce à notre partenariat avec Channel 4, afin que tout le monde puisse faire partie d’un grand moment national alors que Lewis Hamilton vise un huitième titre historique de champion du monde. »

Le président de la Formule 1, Stefano Domenicali, a ajouté : « Nous sommes ravis que Sky rende le Grand Prix de dimanche accessible aux téléspectateurs de Channel 4 afin que tout le monde puisse se connecter en direct pour la finale palpitante de cette saison épique. »

Channel 4 a conclu un accord similaire avec Amazon Prime en septembre pour montrer la victoire d’Emma Raducanu à l’US Open.