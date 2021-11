Lewis Hamilton et Max Verstappen en désaccord sur les règles de course

Lewis Hamilton ne pouvait pas être d’accord avec l’affirmation de Max Verstappen selon laquelle la FIA avait apporté des éclaircissements sur les règles d’engagement.

La surprise a été généralisée lorsque les commissaires ont choisi de ne pas enquêter sur la défense de Verstappen de son avance contre Hamilton au Brésil, qui a vu les deux pilotes quitter la piste.

Hamilton a contourné Verstappen dans le virage 4, atteignant le virage devant son rival pour le titre, mais Verstappen a regagné l’intérieur tard sur les freins, forçant les deux à quitter la piste tout en conservant la tête du Grand Prix de Sao Paulo.

Initialement, les deux pilotes appelaient cela une course difficile, mais après l’avoir regardé en arrière, Hamilton a déclaré que son point de vue sur la question avait changé.

Quoi qu’il en soit, ce que les équipes et les pilotes voulaient, c’était la clarté de la FIA sur ce qui était acceptable sur la piste, et ils ont tenté de fournir cela lors du briefing des pilotes vendredi au Grand Prix du Qatar.

Verstappen a estimé que cet objectif avait été atteint.

« Chacun est différent et chacun a sa propre façon de courir, de défendre et de dépasser », a-t-il déclaré aux journalistes au Qatar.

« C’est très difficile pour la FIA de mettre tout le monde sur la même ligne. Bien sûr, ils décident, mais chaque conducteur a un avis différent.

« Vendredi, il s’agissait de partager des opinions, puis la FIA a expliqué leurs processus de réflexion.

« Nous avons parcouru un très long chemin et ce fut un très long briefing, mais c’était finalement assez clair. »

Hamilton, cependant, n’était pas du tout d’accord avec son rival pour le titre.

« Non, ce n’est pas clair », a-t-il déclaré.

« Je pense que tous les pilotes, à l’exception de Max, posaient des questions sur… la plupart des pilotes demandaient des éclaircissements, mais ce n’était pas très clair.

« On ne sait toujours pas quelles sont les limites de la piste. Ce n’est clairement plus la ligne blanche pour les dépassements, alors on y va.

« Nous demandons juste de la régularité, donc si c’est la même chose que la dernière course et que c’est la même chose pour nous tous dans ces scénarios, alors ça va. »

Le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas, a soutenu les propos du Britannique, affirmant « Je ne pense pas que nous ayons d’explication sur ce que nous pouvons réellement faire ».

Et il présumera donc que les actions de Verstappen au Brésil vont maintenant bien.

« Au moins, nous savons ce que Lewis et Max ont fini par avoir au Brésil, ce n’est pas grave, c’est donc une bonne chose à savoir », a-t-il ajouté.

C’était au moins quelque chose avec quoi Hamilton pouvait être d’accord.

« Ce qui s’est passé lors de la dernière course est correct », a déclaré Hamilton, confirmant son état d’esprit pour de futures situations similaires à celles auxquelles il a été confronté au Brésil.