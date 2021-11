Lewis Hamilton et Max Verstappen « en font tous les deux trop »

Jackie Stewart a averti Lewis Hamilton et Max Verstappen de revenir un peu, affirmant que les deux ont été « arrogants » à certains moments cette saison.

Hamilton et Verstappen se livrent une bataille pour les âges dans la course au titre de cette année, le duo échangeant des coups au classement – ​​et hors piste.

Ils ont déjà eu deux grosses collisions, Silverstone et Monza, qui auraient pu toutes les deux avoir de graves conséquences.

Verstappen est allé à l’hôpital après l’accident du Grand Prix de Grande-Bretagne, le Red Bull se plaignant de vertiges, tandis que Hamilton a également reçu un coup physique au Grand Prix d’Italie alors que la RB16B de Verstappen a dépassé sa W12.

Stewart dit que les deux protagonistes doivent le rappeler.

« Nous devons faire attention à ce qu’ils ne se laissent pas emporter par la nécessité de gagner une course », a déclaré le triple Champion du Monde dans une interview à Motorsport-Magazin.com.

« Je pense qu’ils en font tous les deux un peu en ce moment. Nous l’avons vu dans au moins deux situations.

Tout se résume à ça….👀 Max Verstappen contre Lewis Hamilton 🥊 Qui sera notre Champion du Monde Pilotes 2021 ? #F1 #HistoryAwaits pic.twitter.com/pkdRJ6U2Tq – Formule 1 (@F1) 1er novembre 2021

« J’espère que nous nous en souviendrons de la manière la plus positive possible parce que je ne veux pas que quelque chose de mal arrive, même si le sport automobile est si sûr de nos jours.

« L’accident qui s’est produit à Silverstone – à mon époque, il [Verstappen] serait mort.

« Je pense que le problème à Silverstone était qu’ils ont tous les deux fait des choses qu’ils n’auraient pas dû faire si tôt dans la course.

«Je pense qu’ils étaient tous les deux arrogants. Mais le sport a changé et est plus sûr que jamais. C’est pourquoi il n’y a pas les mêmes sanctions.

« Peut-être que les conducteurs prennent trop de libertés et je pense que cela devrait être évité. »

Hamilton et Verstappen disputent ce week-end le Grand Prix du Mexique, la 18e manche de la saison, séparés de seulement 12 points, le Néerlandais ayant doublé son avance avec une victoire au Grand Prix des États-Unis.

Mais alors que Verstappen a battu Hamilton dans quatre des six courses depuis la pause estivale, Stewart pense que c’est le Britannique et son équipe Mercedes plus expérimentée qui l’emporteront.

« Pour être le premier, il faut d’abord franchir la ligne d’arrivée en premier », a-t-il ajouté.

«Ça pourrait aller à l’un ou à l’autre.

« En fin de compte, cependant, je pense que Mercedes a probablement les meilleures chances de gagner en raison de l’expérience qu’ils ont et du pilote.

« Donc, au final, ce sera décisif qui aura le moins de problèmes techniques, car ils conduisent tous les deux de superbes voitures. »

Hamilton et Mercedes sont à la poursuite d’un huitième doublé de championnat, Mercedes compte 23 points d’avance sur Red Bull.