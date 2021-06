Lewis Hamilton et Max Verstappen ensemble en conférence de presse en France

Max Verstappen et Lewis Hamilton affronteront les médias ensemble lors des conférences de presse avant le Grand Prix de France.

Les deux principaux challengers du Championnat du Monde s’exprimeront jeudi, les paires ayant été annoncées pour les obligations médiatiques des pilotes avant la course.

Avec seulement une différence de quatre points entre la paire et une course dramatique à Bakou maintenant digérée, il y aura beaucoup à dire. Mais après une course sans but pour les deux pilotes lors de la dernière sortie, les deux sont toujours loin du reste du peloton des poursuivants dans le championnat des pilotes.

Ailleurs, un appel médiatique entièrement finlandais aura lieu avec Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas, ainsi que les deux pilotes alpins jumelés avant la course à domicile de l’équipe.

Les deux premiers de la course précédente en Azerbaïdjan, Sergio Perez et Sebastian Vettel, seront également interviewés ensemble alors qu’ils cherchent à poursuivre leur succès à Bakou.

Comme toujours, nous vous couvrirons entièrement sur PlanetF1.com pour les plus grandes histoires à sortir de ces interviews avant la course – et les gros titres sont susceptibles d’être dominés par les protagonistes de Red Bull et Mercedes.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de la Formule 1

Conférence de presse d’avant-course dans son intégralité – Jeudi 17 juin, à partir de 11h30 BST

Pierre Gasly (AlphaTauri) et Lando Norris (McLaren)

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) et Valtteri Bottas (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Daniel Ricciardo (McLaren)

Sebastian Vettel (Aston Martin) et Sergio Perez (Red Bull)

Mick Schumacher (Haas) et Nicholas Latifi (Williams)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) et Lance Stroll (Aston Martin)

Carlos Sainz (Ferrari) et Nikita Mazepin (Haas)

Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell (Williams)

Fernando Alonso (Alpin) et Esteban Ocon (Alpin)

(Paires classées par ordre d’apparition)

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !