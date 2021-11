Lewis Hamilton ET Max Verstappen impliqués dans la controverse du Grand Prix du Brésil alors que l’enquête laisse le championnat de F1 dans la balance

Les rivaux du titre de Formule 1 Lewis Hamilton et Max Verstappen pourraient tous deux se voir infliger des pénalités pour chute de grille après avoir été convoqués devant les commissaires pour des infractions liées à l’aileron arrière de Mercedes.

La paire participe à l’une des courses au titre les plus intenses et de haute qualité que le sport ait jamais vues, le championnat prenant une autre tournure incroyable lors de la 19e manche au Brésil.

.

Hamilton était en pleine forme, mais devrait être touché par de mauvaises nouvelles

.

Verstappen s’inquiétera également d’avoir ruiné ses chances de marquer un gros point

Hamilton était en pleine forme lors de la séance de qualification de vendredi, rayonnant dans le paddock après avoir battu Verstappen à la première place de la grille pour la séance de sprint de samedi de près d’une demi-seconde.

Cependant, le septuple champion du monde risque d’être disqualifié de la session après avoir découvert que son système de réduction de la traînée (DRS) semble s’être ouvert plus que la tolérance légale.

L’homme qui le mène de 19 points au championnat, Verstappen, pourrait également être sur le point d’être pénalisé après la diffusion d’images de lui touchant l’aileron arrière de la voiture de Hamilton après la séance.

Les pilotes sont souvent vus vérifier en détail les voitures de leurs adversaires, mais Verstappen est allé plus loin en touchant un véhicule de l’opposition qui enfreint les règles du parc fermé.

Mercedes pourrait même prétendre que l’intervention du Néerlandais a fait échouer la voiture aux contrôles d’après-séance.

La nouvelle a envoyé une onde de choc dans le paddock, le circuit brésilien de Sao Paulo n’étant jamais à court de drame.

Le chasseur de titres Hamilton a déjà perdu cinq places sur la grille pour la course après avoir changé l’élément du moteur à combustion interne du groupe motopropulseur de sa voiture, et pourrait maintenant se trouver dans des eaux encore plus profondes.

Le DRS utilise un volet sur l’aile arrière qui s’ouvre sur les sections droites autorisées des circuits pour laisser passer l’air, réduisant ainsi la force d’appui poussant la voiture vers le bas, augmentant les vitesses de pointe en ligne droite.

.

L’aile Red Bull est représentée grande ouverte dans la ligne droite principale du Brésil, la partie aérodynamique de Mercedes s’étant ouverte encore plus

L’instance dirigeante de la F1, la FIA, enquête sur les deux situations avant la deuxième séance d’essais et les qualifications de sprint de samedi, après avoir ajourné leurs enquêtes la nuit dernière.

Mercedes a été convoquée par les commissaires sportifs lorsque l’aileron arrière de Hamilton a échoué à un contrôle, et la FIA a ensuite été alertée de l’infraction de Verstappen après la diffusion d’images de fans sur les réseaux sociaux.

Le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a déclaré que « l’exigence d’un maximum de 85 mm, lorsque le système DRS est déployé et testé conformément au TD/011-19, n’a pas été remplie », en ce qui concerne l’aile de Hamilton.

Cela pourrait probablement être un autre débat sur les pièces aérodynamiques flexibles, Mercedes se plaignant que l’aileron arrière de Red Bull se pliait trop tôt dans la saison, tandis que l’aileron avant de Mercedes faisait face à la même accusation.

Les équipes et les pilotes reviendront vers les commissaires sportifs pour une enquête plus approfondie dans les heures à venir, face à une éventuelle disqualification de la séance, à partir des qualifications du sprint de samedi depuis le fond de la grille.