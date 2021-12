L’avant-dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 n’a pas déçu.

Il y a eu un drame du début à la fin lors de la course inaugurale sur le nouveau circuit de Djeddah, en Arabie saoudite.

GETTY

Le championnat de F1 se joue bel et bien sur le fil

En fin de compte, cependant, l’expérience de Lewis Hamilton a révélé qu’il dépassait son grand rival Max Verstappen au 43e tour pour gagner et atteindre remarquablement le niveau de points avec le Néerlandais avant la dernière course de la saison.

Ce fut l’une des courses les plus excitantes de l’année avec des drames tout au long du spectacle.

Un affrontement, cependant, est sorti du reste et c’est à ce moment-là que Hamilton a accusé Verstappen de l’avoir « testé sur les freins » vers la fin de la course.

L’équipe de Verstappen lui a dit de donner la position à Hamilton mais, avec la Mercedes sur le point de passer, il a ralenti avant d’être percuté par son challenger au titre.

.

Hamilton et Verstappen sont entrés en collision de manière controversée

Hamilton l’a qualifié de « fou » à la radio et le directeur de l’équipe de Mercedes, Toto Wolff, s’est énervé en jetant ses écouteurs par terre.

Et les deux conducteurs ont maintenant parlé de l’incident, avec des opinions divergentes sur ce qui s’est passé.

« C’était assez mouvementé », a déclaré Verstappen.

« Il se passe beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d’accord mais c’est comme ça, j’ai essayé en piste de tout donner. Néanmoins, j’étais toujours deuxième.

Interrogé sur l’incident avec Hamilton, il a déclaré : « J’ai ralenti, je voulais le laisser passer, j’étais sur la droite mais il ne voulait pas doubler et puis nous nous sommes touchés. Je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé là-bas.

Wolff était absolument furieux contre Verstappen pour l’incident

« Je fais de la course depuis longtemps, mais c’était incroyablement difficile », a déclaré Hamilton.

« J’ai essayé d’être aussi raisonnable et dur que possible avec toute mon expérience en course, en gardant la voiture sur la bonne voie et en restant à l’écart, et c’était difficile.

« On nous a lancé toutes sortes de choses et je suis vraiment fier de tout le monde. »

L’opinion d’Hamilton sur le rapprochement avec Verstappen différait de celle de son rival, le pilote britannique ajoutant : est passé à autre chose et j’ai reçu un message par la suite disant qu’il allait me laisser passer, donc c’était un peu déroutant.