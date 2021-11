Lewis Hamilton et Max Verstappen rejettent tous deux les allégations d’accident de Toto Wolff

Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont moqués de l’affirmation de Toto Wolff selon laquelle ils feraient « absolument » n’importe quoi, même s’écraser, pour remporter le titre.

Le championnat de cette année s’avère être un casse-tête et tout le monde peut deviner dans quelle direction il ira.

Verstappen détient la tête du championnat, 12 points d’avance sur Hamilton, le pilote Red Bull a remporté huit victoires contre cinq à son rival Mercedes.

Il y a également eu deux gros crashs dans le mix, Silverstone et Monza, et Wolff n’exclut pas un troisième – même un tiers délibéré.

« Si cela devait revenir au scénario de la dernière course à Abu Dhabi et qu’ils devaient se battre pour le titre, celui qui est devant va absolument essayer de faire la même chose que dans les années Senna-Prost. a récemment déclaré le patron du sport automobile de Mercedes dans une interview au Daily Mail.

Cependant, Hamilton est catégorique, il n’a jamais remporté de titre par des tactiques sales et il n’est pas sur le point de commencer maintenant.

« Premièrement, je n’ai pas lu ce que Toto a dit, mais je doute fortement qu’il insinue cela », a-t-il déclaré aux médias avant le Grand Prix du Mexique ce week-end.

« Nous n’avons jamais gagné un championnat de cette façon ; Je n’ai jamais gagné un championnat de cette façon et je ne le voudrais jamais. C’est de mon point de vue et de mon point de vue.

«Je suis ici pour gagner de la bonne manière et c’est grâce à de l’habileté, de la détermination et du travail acharné.

Lewis s’attend à se battre ce week-end 💪#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/4MzUnUYeCt – Formule 1 (@F1) 4 novembre 2021

« Vous savez comment j’ai remporté mes championnats dans le passé et je veux toujours le gagner de la bonne façon.

« Si vous allez le perdre, vous le perdez aussi de la bonne manière, avec dignité et sachant que vous le donnez, vous êtes tout et vous avez fait les choses de la bonne façon et vous avez travaillé aussi dur que vous pourrait.

« Tout ce que vous pouvez faire, c’est tout donner et travailler aussi dur que possible avec l’équipe. Si ça ne marche pas, tu vis pour te battre un autre jour.

Quant à Verstappen, il dit qu’il n’a pas songé à s’engager dans une rivalité Alain Prost-Ayrton Senna avec Hamilton.

« Je ne pense pas vraiment aux combats historiques précédents entre deux pilotes, à ce qu’ils ont fait – c’est le passé », a-t-il déclaré.

« Je me concentre juste sur ce que je dois faire sur la piste et c’est essayer de faire de mon mieux, et c’est comme ça qu’à la fin de la journée vous allez gagner le championnat : vous devez essayer d’obtenir le maximum de disponibilité souligne là-bas et bien sûr essayer de battre votre rival.