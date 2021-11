Lewis Hamilton et Max Verstappen se heurteront si nécessaire

Toto Wolff pense que, si le titre est en jeu à Abu Dhabi, Lewis Hamilton et Max Verstappen pourraient se heurter à l’autre si cela signifie sécuriser le championnat du monde.

Le directeur de l’équipe Mercedes pense que cela pourrait finir par être un retour aux années d’Ayrton Senna et d’Alain Prost, qui se sont affrontés deux fois à Suzuka dans leurs batailles pour le titre, les deux remportant un championnat du monde chacun de ces accidents. au cours des années successives.

Hamilton et Verstappen ont maintenu qu’ils entretiennent toujours de bonnes relations, mais ils ont déjà eu deux collisions très médiatisées qui ont ponctué leur bataille cette saison – à Silverstone et Monza.

La bataille pour le Championnat du monde étant toujours extrêmement serrée entre les pilotes Mercedes et Red Bull, il y a de fortes chances que la lutte se prolonge jusqu’à la dernière course de la saison.

Si cela se produit, Wolff est convaincu que celui qui est en tête du classement à ce moment-là essaiera probablement d’éliminer son rival – bien qu’il n’ait jamais demandé à Hamilton de faire un tel mouvement sur la bonne voie.

« Si cela devait revenir au scénario de la dernière course à Abu Dhabi et qu’ils devaient se battre pour le titre, celui qui est devant va absolument essayer de faire la même chose que dans les années Senna-Prost. Wolff a déclaré dans une interview avec le Daily Mail.

« Que s’est-il passé à Monza ? Verstappen a éliminé Lewis car il était sur le point de dépasser et il était plus rapide. Et c’est tout à fait compréhensible.

« Si vous courez pour le championnat et que vous le voyez disparaître parce que l’autre gars vous dépasse, quel outil avez-vous à part celui qui s’assure qu’il ne peut pas dépasser ?

« On l’a vu avec Schumacher et Villeneuve, on l’a vu avec Senna et Prost deux fois.

«Je ne donnerais jamais l’instruction de percuter quelqu’un d’autre, mais s’ils se rendent à cette dernière course et que celui qui est devant remporte le championnat, ils se feront la course, durement.

«Et je ne pense pas que vous puissiez le contrôler, Hamilton et Verstappen, je ne pense pas que vous vouliez le contrôler parce que ce sont les gladiateurs dans leurs machines.

« C’est ce qui rend ce sport si intéressant, car il est ancré dans notre nature que nous n’aimons pas la confrontation et alors on est intrigué de voir comment cette relation se déroule. »

Verstappen mène actuellement Hamilton par 12 points avant le Grand Prix du Mexique de ce week-end.