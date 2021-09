Lewis Hamilton et Max Verstappen S’ÉCRASENT ENSEMBLE alors que leurs rivaux au titre se heurtent et se retirent du Grand Prix d’Italie de Formule 1

in

Lewis Hamilton et Max Verstappen sont sortis ensemble du Grand Prix d’Italie lors de leur collision dimanche.

L’incident s’est produit peu de temps après que Hamilton soit sorti de la voie des stands juste devant Verstappen, incitant le joueur de 23 ans à se battre pour le poste.

L’incident a été très dramatique

Alors qu’ils entraient dans le célèbre premier virage de Monza, Verstappen a remonté le dos d’Hamilton lors d’un incident dramatique.

Sa Red Bull a atterri sur la Mercedes de son rival, les laissant tous les deux hors de la course.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

