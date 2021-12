Lewis Hamilton et Max Verstappen tous deux convoqués aux stewards

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont tous deux été convoqués par les commissaires sportifs pour une prétendue infraction aux règlements sportifs de la FIA.

Lewis Hamilton rejoindra Max dans la salle des stewards et les deux font l’objet d’une enquête pour la même infraction présumée. Ce n’est peut-être pas encore terminé.#F1 #SaudiArabianGP https://t.co/VH3z07Oq8l – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 décembre 2021

Ils comparaîtront devant le jury à 23h40 heure locale (20h40 heure du Royaume-Uni) pour une « violation alléguée de l’article 2 (d) Chapitre IV Annexe L du Code Sportif International de la FIA, incident à son tour 27 à 22 : 19″.

Cela pourrait avoir des ramifications importantes pour l’un ou l’autre des pilotes, car cette clause des règlements de la FIA indique : aux Commissaires Sportifs et peut entraîner l’imposition de sanctions pouvant aller jusqu’à la disqualification de tout pilote concerné.

Hamilton a remporté la victoire devant Verstappen dans une course frénétique et controversée à Djeddah, et les deux verront les commissaires sportifs concernant leur conduite sportive.

La paire s’est bousculée pour la position à plusieurs reprises pendant la course et Hamilton a heurté l’arrière de Verstappen alors que le Red Bull ralentissait pour tenter de laisser passer la Mercedes dans le dernier virage, ayant reçu l’ordre de laisser la place à son rival pour le titre.

Cela a provoqué la fureur sur le mur des stands de Mercedes et de Hamilton lui-même, Mercedes affirmant qu’ils n’étaient pas au courant du mouvement à venir, et le Britannique est donc entré à l’arrière du Red Bull.

Les deux pilotes ont pu continuer et Verstappen a ensuite écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir forcé Hamilton à sortir de la piste lorsque le pilote Mercedes a tenté de le dépasser par l’extérieur au virage 1 dans une course pleine de rebondissements, interrompue à deux reprises par des drapeaux rouges.

Plus à venir…