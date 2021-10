L’ancien coureur de F1 Jean Alesi adore la bataille pour le titre en 2021, mais a estimé que Lewis Hamilton et Max Verstappen « allaient trop loin » avec leur accident à Monza.

De mauvais arrêts aux stands pour les deux protagonistes du titre au GP d’Italie signifiaient que Hamilton est sorti de la voie des stands aux côtés de Verstappen alors que la paire se précipitait pour la chicane d’ouverture.

Aucun des deux pilotes n’était prêt à perdre, ce qui a entraîné un contact inévitable lorsque la Red Bull de Verstappen a dépassé Hamilton dans le cockpit de la Mercedes, les deux voitures se sont retrouvées échouées dans le gravier.

C’était la deuxième collision majeure entre la paire après leur shunt de Silverstone, et Alesi admet que Monza était la seule occasion qui a nui à son plaisir de cette bataille pour le titre.

« Nous avions besoin d’un si bon défi : sinon nous aurions mis fin à l’ère de ces voitures uniquement avec une domination de Mercedes et Lewis », a déclaré Alesi à La Gazzetta dello Sport.

« Cette année, cependant, c’est formidable d’avoir chaque course et chaque qualification si incertaine. La seule chose que je n’ai pas aimé, c’est Monza, parce que c’est bien de se battre, mais ils sont allés trop loin là-bas, tous les deux, et je ne veux pas blâmer l’un ou l’autre.

« J’espère qu’ils continueront à se battre dur, mais de manière équitable, et que cela durera jusqu’à la fin, jusqu’à la dernière course. »

Alesi a cependant remarqué un changement dans l’attitude de Verstappen, une approche moins risquée qui, selon Alesi, vient naturellement de l’acquisition de plus d’expérience.

« Même lors du dernier GP de Turquie, on a pu voir que Verstappen a changé d’attitude, il n’a pas pris de risques, mais je ne suis pas surpris, il commence à utiliser son expérience et il sait qu’il ne doit pas tomber dans les pièges de La stratégie de Mercedes », a expliqué Alesi.

Il reste six manches dans la campagne 2021 et c’est Verstappen avec un léger avantage, menant Hamilton au championnat des pilotes de seulement six points.

Alesi ne peut pas choisir un vainqueur ultime, mais espère qu’il sera décidé en piste lors de la manche finale à Abu Dhabi, et non à cause de problèmes de fiabilité.

« Pour moi, ils méritent tous les deux ce titre, donc ma prédiction est équilibrée, cinquante-cinquante », a-t-il déclaré.

« La seule chose que j’espère, c’est que la fiabilité ne décide pas du championnat, et il y a un danger. Tous deux ont déjà installé le quatrième moteur, qui devra faire six GP, plus une course de sprint au Brésil.

« Et ce seront tous des courses à mort : Hamilton avait l’habitude de pouvoir reprendre son souffle, maintenant il sait que ni lui ni Max ne pourront le faire.

« Et donc l’adhérence pourrait devenir une inconnue : ce serait dommage que l’un gagne à cause de l’abandon de l’autre. J’aimerais voir un sprint jusqu’à Abu Dhabi.