Lewis Hamilton et Mercedes « doivent travailler sur la confiance » après la question stratégique de la Turquie

Toto Wolff a déclaré que Lewis Hamilton et Mercedes devaient améliorer leur communication en course pour éviter une répétition de sa stratégie bâclée en Turquie.

Hamilton a fait part de ses frustrations à la radio de l’équipe lorsqu’il a été appelé pour un arrêt au stand tardif alors qu’il roulait avec ses pneus intermédiaires. Avec des pilotes derrière, qui s’étaient arrêtés, commençant à enrouler le Champion du Monde, Mercedes a pris la décision de le stopper – au grand désarroi du Britannique.

Compte tenu de la phase initiale de grainage sur les inters, les données du reste du peloton ont montré qu’un nouveau train de pneus aurait permis à Hamilton d’être plus rapide.

Mais l’appel est finalement arrivé trop tard pour lui, ce qui a entraîné une chute de ce qui aurait été un podium probable à une cinquième place, le plaçant à six points de Max Verstappen au classement du Championnat du monde.

Après qu’un Hamilton frustré ait admis qu’il aurait dû rester à l’écart ou s’arrêter beaucoup plus tôt, le patron de l’équipe Wolff pense que le processus de prise de décision doit être aplani entre le pilote et l’équipe.

Lewis Hamilton à la radio de l’équipe : « Laisse-moi tranquille, mec. »#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/3c1lwRgstf – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 octobre 2021

« Je pense que nous avons juste vraiment besoin de travailler sur la communication pour nous faire confiance et d’une certaine manière pouvoir décrire ce que nous visons », a déclaré l’Autrichien.

« Nous n’avons aucun problème avec les conversations difficiles à la radio avant que vous ayez des informations complètes et évidemment, nous ne parlerions pas comme ça à Lewis car il conduit la voiture à 320 km/h.

«Mais tout va bien, donc absolument, nous sommes totalement alignés. Nous sommes ensemble depuis huit ans et nous avons la peau suffisamment épaisse pour comprendre qu’un conducteur dans la voiture est juste frustré par une situation mais il comprendra après. »

Hamilton a fait l’éloge de son équipe lorsqu’ils ont infirmé son jugement à Sotchi, lui disant de se rendre au stand car une pluie plus intense était en route à la fin de la course.

Cela a finalement permis à leur pilote de remporter la victoire en Russie, mais Hamilton et l’ingénieur de course Pete Bonnington ne se sont pas mis d’accord sur leur approche de la course – ce que Wolff considère comme faisant partie de la nature de la course dans son ensemble.

« C’est très difficile parce que la communication doit circuler dans les deux sens et c’est crucial », a ajouté Wolff, cité par GPFans. « Le pilote est le capteur vital sur la piste qui vous informera sur les niveaux d’adhérence.

« Mais le pilote ne se voit pas par rapport aux autres pilotes et aux autres performances.

« Donc, nous devons travailler sur ces informations parce que nous avons eu ce que Lewis a appelé un » coup de génie « en termes de stratégie la dernière fois. »