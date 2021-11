Lewis Hamilton et Mercedes ne peuvent pas être exclus de la course au titre de F1

Martin Brundle ne souscrit pas à la théorie selon laquelle Max Verstappen deviendrait une certitude pour remporter le championnat du monde cette saison.

Verstappen détient un avantage de 19 points avec quatre courses restantes après avoir remporté les deux dernières – et est le favori des cotes pour en faire trois victoires sur le spin lorsque le roadshow F1 se poursuivra au Brésil.

Mais avec 25 points, plus un pour le tour le plus rapide, disponibles à chaque Grand Prix, plus trois autres à Interlagos lors de la dernière épreuve de qualification au sprint de la campagne, Lewis Hamilton a encore amplement l’occasion de combler son déficit et de battre un record. huitième titre.

Le diffuseur de Sky F1 Brundle a souligné à quelle vitesse les choses avaient déjà changé cette année, juste au moment où Verstappen semblait bien maîtriser son propre destin.

« Verstappen a remporté sa neuvième victoire de la saison au Mexique grâce à 71 tours en grande partie sans problème pour porter son avance au championnat à 19 points sur Lewis Hamilton avec seulement quatre courses à disputer », a écrit Brundle dans sa chronique d’après-course pour Sky Sports. .

« Mais Max sait très bien, tout comme Lewis, à quelle vitesse tout cela peut changer étant donné qu’il n’a que l’équivalent d’une deuxième place et un avantage de points au tour le plus rapide.

« Le dimanche matin de la course de retour à Silverstone en juillet, par exemple, il menait de 33 points. L’accident de ce jour-là a bouleversé la saison, et Max est assez intelligent pour garder ses mains fermement dans ses poches plutôt que de même commencer à tendre la main vers son premier titre mondial.

« Il y a encore 107 points disponibles alors que nous nous dirigeons vers le Brésil, où nous aurons la troisième et dernière » course « de sprint samedi de la saison, ainsi que la double peine de deux charges de grille jusqu’au premier virage en formation serrée. »

Interlagos devrait convenir à Red Bull en raison de son altitude relativement élevée, bien que loin d’être autant que le Mexique. Mais il y a des suggestions dans le paddock de F1 que les trois circuits du Moyen-Orient qui terminent la campagne pourraient jouer davantage sur les atouts de Mercedes.

« Red Bull est probablement le favori en direction de São Paulo étant donné le tracé cahoteux de la piste et les 765 mètres d’altitude », a poursuivi Brundle.

« Après cela, nous avons deux sites complètement nouveaux et inconnus au calendrier de F1 au Qatar et en Arabie saoudite, suivis potentiellement de l’épreuve de force du championnat à Abu Dhabi, un tracé de piste qui est maintenant plus rapide de 10 secondes par tour et plus fluide qu’auparavant. «

