Lewis Hamilton était «d’une autre planète» au GP de Sao Paulo, selon Sergio Perez

Sergio Perez « n’a rien pu faire » pour garder Lewis Hamilton derrière lui sur le circuit d’Interlagos, le pilote Mercedes « d’une autre planète » dans la course de dimanche.

Perez a pris un bon départ pour le Grand Prix de Sao Paulo dimanche, dépassant Valtteri Bottas pour terminer deuxième derrière son coéquipier Max Verstappen.

Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que Hamilton, ayant commencé P10 et avec un tout nouvel ICE propulsant sa Mercedes, se rapproche de Perez.

Le pilote Red Bull a demandé à son équipe de « faire en sorte que Max me donne le DRS », mais cela aurait signifié que Verstappen aurait dû ralentir, ce qui n’était pas une option pour le Néerlandais.

Hamilton a fait un pas sur Perez au virage 1, Perez a regagné la position à l’extérieur du virage 4, puis Hamilton l’a fait coller au virage 1 au tour suivant.

« Il semblait venir d’une autre planète aujourd’hui », a déploré Perez à Ziggo Sport après la course.

« J’ai fait de mon mieux, mais je n’ai rien pu faire. »

TOUR 18/71 Après avoir brièvement échangé de position, Lewis Hamilton dépasse Sergio Perez pour prendre la P2 – et le fait tenir Il est maintenant à la poursuite de son rival pour le titre Max Verstappen On vous avait dit que ça pourrait être plutôt bien, n’est-ce pas ? 😉#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/cN6xGKjh7Y – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021

Perez a également perdu contre Bottas, bien que ce soit plus un cas de malchance pour le pilote mexicain avec une Virtual Safety Car fortuite travaillant en faveur de Bottas.

Perez était devant le pilote finlandais mais, lorsque Bottas a eu l’opportunité de s’arrêter sous le VSC, il a pris la troisième place devant le pilote Red Bull.

« Avec Bottas, j’ai juste eu beaucoup de malchance », a déclaré Perez.

Il a poursuivi : « Il a été extrêmement chanceux avec cet arrêt au stand lors de la Virtual Safety Car. Cela lui a donné cinq secondes sur nous.

« C’est dommage que nous ne soyons pas montés sur le podium.

Incapable de chasser Bottas, Red Bull a opposé Perez pour un jeu de pneus tendres en fin de course, le pilote marquant le point le plus rapide au tour et, plus important encore, l’enlevant à Hamilton.

« Avec le tour le plus rapide, nous avons encore un point important », a déclaré Perez.

Verstappen n’a pas non plus été en mesure de se défendre contre Hamilton, perdant la victoire en course et voyant son avance dans la course au titre réduite à 14 points.

Le Grand Prix de Sao Paulo était la deuxième partie du dernier triplé de la saison, la prochaine étape étant le circuit de Losail au Qatar où Perez espère que Red Bull sera plus compétitif contre les voitures Mercedes.

« Maintenant, nous regardons vers le Qatar », a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas ce qu’ils font dans la ligne droite, mais ils volaient aujourd’hui. Espérons que nous pourrons être compétitifs au Qatar.