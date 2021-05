Lewis Hamilton exhorte à réagir face à de “ très mauvaises performances ”

Après avoir déclaré que Mercedes avait «sous-performé tout le week-end» au Grand Prix de Monaco, Sir Lewis Hamilton est allé plus loin en l’appelant «vraiment, vraiment médiocre».

Avec le poleman Charles Leclerc, qui n’a même pas pu prendre le départ de sa course à domicile, l’équipe Mercedes a connu une «journée désastre» selon le directeur et copropriétaire de son équipe, Toto Wolff.

Hors du rythme samedi et dimanche, les sept fois champions du monde consécutifs ont aggravé leurs problèmes dans les stands plutôt que sur le circuit.

Une décision stratégique d’appeler Hamilton tôt pour les pneus durs a échoué, le laissant terminer en septième position, tandis que Valtteri Bottas cherchait sur la bonne voie pour une solide deuxième place jusqu’à ce que sa course soit terminée lorsque la roue avant droite de la W12 est restée bloquée pendant son arrêt au stand.

La performance de Red Bull ce jour-là était le pire des scénarios pour Mercedes, car Max Verstappen et Sergio Perez ont terminé respectivement premier et quatrième – le Mexicain devançant Hamilton via la stratégie – pour laisser les champions en titre à la traîne dans les deux courses au titre.

“Nous avons perdu beaucoup de points pour une très, très mauvaise performance de l’équipe”, a déclaré Hamilton, qui a maintenant quatre points de retard sur Verstappen dans sa quête d’un huitième record du championnat du monde, aux journalistes.

«Je suis certainement un peu surpris par cela, mais ces choses sont envoyées pour nous essayer.

«Nous allons regarder en interne, avoir de bonnes discussions et essayer de revenir plus fort à la prochaine course.

«Nous avons évidemment des points faibles avec notre voiture et la prochaine course sera tout aussi difficile, je pense. Nous avons une bonne bataille entre nos mains.

Cette prochaine course est le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou le 6 juin, sur un circuit de rue mettant en scène la F1 pour la cinquième fois et où Mercedes a remporté trois sur quatre par Hamilton, Bottas et Nico Rosberg, avec Daniel Ricciardo l’autre vainqueur de Red Bull. .

Mercedes a montré au cours des sept dernières années qu’ils ne sont jamais à terre longtemps et dans un message sur les réseaux sociaux après la course, Hamilton a souligné sa détermination et celle de l’équipe à rebondir rapidement.

«Les choses pourraient être bien pires», a écrit le Britannique de 36 ans. «Bien sûr, aujourd’hui, nous avons sucé les couilles, mais ce sont des jours comme celui-ci que nous apprenons le plus et grandissons le plus.

«Chaque personne de cette équipe le ressent et nous ferons ce que nous avons toujours fait. Unissez-vous et revenez et combattez!

