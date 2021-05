Lewis Hamilton exhorte les gens à donner une pause à Valtteri Bottas

Lewis Hamilton a appelé les gens à donner une pause à Valtteri Bottas et a déclaré que le Finlandais est “ un coéquipier incroyable ”.

Les appels se multiplient pour Bottas être remplacé par George Russell après que le joueur de 31 ans n’a pas réussi à terminer dans les deux premiers dans l’une des trois courses d’ouverture cette saison. Un rapprochement avec Russell à Imola n’a pas non plus arrangé les choses.

En fait, un rapport a récemment émergé suggérant que Mercedes pourrait chercher à faire venir Russell aux dépens de Bottas dès la mi-saison avec le patron de Mercedes, Toto Wolff, censé manquer de patience.

Hamilton ne pense cependant pas que son coéquipier mérite autant de critiques et fait un excellent travail pour l’équipe.

“D’après ce que j’ai vécu de la relation avec Valtteri, je pense qu’il a été un coéquipier incroyable”, a déclaré le Britannique aux journalistes à Barcelone.

«Et si je suis honnête, je pense que nous avons la meilleure gamme actuellement en termes de livrables et de connaissances générales en termes de déplacement de notre voiture vers l’avant.

«À un moment donné, ça va changer, ça va changer. Je ne serai pas là pour toujours, Valtteri ne sera pas là pour toujours – mais pour le moment, je pense que nous avons livré maintes et maintes fois au fil des ans et nous continuons de le faire.

«Valtteri a terminé en pole pour la dernière course et ce n’est que la quatrième course. Je pense que les gens doivent lui donner une pause et le laisser continuer à faire ce qu’il fait.

Alors que Bottas a eu du mal, Hamilton a été en excellente forme, gagnant à Bahreïn et à Portgual.

Sa victoire la dernière fois était confortable et a conduit beaucoup à croire que Mercedes avait repris le dessus sur Red Bull.

Cependant, le joueur de 36 ans pense que puisque Max Verstappen aurait eu la pole position au Portugal sans avoir dépassé les limites de la piste, cela montre que ce n’est pas le cas, et donc Mercedes ne peut pas continuer à compter sur le Néerlandais et son l’équipe fait des erreurs.

“Cela nous est inconnu, mais dans la dernière course, s’il avait terminé son tour, le tour qui lui a été enlevé, il aurait eu quelques dixièmes d’avance”, a-t-il ajouté.

«Je pense donc qu’ils ont encore des performances sur nous, ils font juste beaucoup d’erreurs, et nous ne pouvons pas continuer à nous fier à cela pour obtenir les résultats que nous obtenons.

«Nous avons donc du travail à faire. Je pense que ce week-end, vous en verrez une meilleure image. C’était comme – à cause de cette erreur, c’était comme s’ils s’étaient rapprochés de nous plutôt que de nous plus près d’eux, mais il y a beaucoup de travail à faire. “

