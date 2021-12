Lewis Hamilton a expliqué pourquoi il a accusé Max Verstappen de l’avoir testé au freinage lors d’un Grand Prix d’Arabie saoudite dramatique et controversé.

Les deux protagonistes du Championnat du monde se sont affrontés tout au long de la course inaugurale sur le circuit de la corniche de Djeddah, qui s’est avérée tout aussi chaotique que prévu.

Hamilton a finalement gagné pour la 103e fois en Formule 1 pour égaliser les points avec le Néerlandais avant la finale de la saison prochaine à Abou Dhabi, bien que Verstappen ait dû négocier une audience ultérieure des commissaires avant que sa deuxième place ne soit confirmée.

Au 37e tour est arrivé le moment le plus controversé lorsque le pilote Red Bull semblait essayer de céder la tête à Hamilton sur instruction de son équipe afin d’essayer d’éviter une pénalité résultant d’un incident précédent entre le duo.

Mais alors que Verstappen ralentissait, Hamilton lui a heurté le dos et a subi des dommages à l’aileron avant de sa Mercedes, accusant immédiatement son rival sur la radio de l’équipe de l’avoir testé sur les freins.

OH MON DIEU Ils se heurtent à nouveau ! QUE SE PASSE-T-IL 😩#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/e6ItVHPFfv – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 décembre 2021

Après la course, le septuple champion du monde a qualifié la situation de « déroutante » et n’a pas doublé sa demande.

« Je n’ai pas très bien compris pourquoi il a soudainement appuyé sur les freins assez fort, puis je l’ai heurté dans le dos », a déclaré Hamilton dans son interview sur le parc fermé.

« Puis il est passé à autre chose, donc je n’ai pas compris exactement ce qui se passait et j’ai reçu un message par la suite qu’il allait nous laisser passer, donc c’était un peu déroutant. »

Sur la course dans son ensemble, dont les retombées ne manqueront pas de gronder pendant un certain temps, quel que soit le vainqueur du Championnat du monde, Hamilton a ajouté : « J’ai couru longtemps mais c’était incroyablement difficile. J’ai essayé d’être aussi raisonnable et aussi dur que possible.

« Avec toute mon expérience de course au fil des ans, juste garder la voiture sur la bonne voie et rester propre, c’était difficile.

« Mais nous avons persévéré en équipe, on nous a lancé toutes sortes de choses, particulièrement dans cette seconde moitié de saison. »

Mercedes sait également qu’ils sont à une courte distance d’un huitième championnat des constructeurs consécutif, 28 points d’avance sur Red Bull après que Valtteri Bottas a ravi la troisième place à Esteban Ocon sur la course vers la ligne.

« Ils ont un rythme brutal, ils ont été si rapides », a déclaré Hamilton de Red Bull. « C’était très difficile de les dépasser ici. Mais nous avons fait un travail incroyable avec ce que nous avons.