“ Lewis Hamilton fait des erreurs le plus souvent ”

Jan Lammers dit que Lewis Hamilton fait souvent des erreurs comme celle d’Imola – la seule différence est qu’il est maintenant puni pour elles.

En dépit d’être passé par Max Verstappen au départ et perdant du terrain face au Néerlandais, Hamilton est resté en lice pour la victoire dans la deuxième course de la saison tout au long de la première moitié de celle-ci.

Cependant, tout a changé lorsqu’il a essayé de faire le tour de l’extérieur lors du clapotis de George Russell et a fini par glisser dans le gravier après s’être aventuré sur une zone humide.

Alors qu’il a réussi à se remettre sur la bonne voie, il est tombé à la neuvième position et n’a pu se battre et terminer P2 que grâce à un drapeau rouge qui a rassemblé le peloton.

Lammers ne pense pas que Hamilton commette une telle erreur est un événement rare et est heureux de ne plus avoir une voiture suffisamment dominante pour s’en tirer.

“Eh bien, je ne pense pas que ce soit trop mal”, a déclaré l’ancien pilote de F1. CourseActualités365.

«Hamilton fait des erreurs le plus souvent. Ses erreurs n’ont jamais été punies parce qu’il conduisait la meilleure voiture et s’en tirait toujours avec.

«Souvent, Hamilton est là aux moments qui comptent, mais surtout à Imola, vous avez vu que tout le monde était vulnérable en raison des circonstances.»

Même s’il n’avait pas commis l’erreur, il est peu probable que Hamilton ait remporté la course car Verstappen semblait avoir le dessus tout au long de la course après avoir quitté la ligne.

Lammers pense que le départ rapide du Red Bull de P3 sur la grille, qui l’a vu dépasser Hamilton et son propre coéquipier Sergio Perez, se frayant un chemin agressivement devant l’homme Mercedes, a été la clé de sa victoire.

“Verstappen a pris un bon départ, à la fois en réaction et en exécution”, a-t-il ajouté.

«Il a dû forcer sa position de leader dans la combinaison du premier virage, mais tout avait l’air bien.

«Le pilote Red Bull savait que la tête serait si importante et pendant le départ, il a immédiatement fait la différence.»

Alors que l’erreur lui a peut-être coûté une chance de remporter la victoire, en se battant pour revenir en P2 et en réalisant le tour le plus rapide de la course, Hamilton a conservé la tête du championnat des pilotes, menant Verstappen d’un point.

