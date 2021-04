Lewis Hamilton fait des erreurs … mais est également puni

Même un sept fois champion du monde comme Sir Lewis Hamilton fait des erreurs, mais l’idée qu’il n’est puni que maintenant n’est pas correcte.

Imola est l’un des circuits les plus difficiles de Formule 1 dans le meilleur des cas, mais lorsque de fortes pluies ne sont tombées que sur certaines parties de la piste peu de temps avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne, la tâche est devenue beaucoup plus inquiétante pour les 20 pilotes.

C’était un après-midi sous le ciel frais et nuageux d’Imola où peu d’entre eux ont eu le temps d’oublier. Nicholas Latifi n’a pas réussi à franchir le premier tour après s’être emmêlé avec Nikita Mazepin et avoir heurté le mur, peu de temps après avoir fait tourner le FW43B. Fernando Alonso n’avait même pas atteint la grille avant de se glisser dans les barrières et d’avoir besoin de réparations.

Valtteri Bottas et George Russell ont été impliqués dans un méchant shunt à grande vitesse à mi-course, Sergio Perez et Carlos Sainz ont fait des trébuchements dans le gravier, Mick Schumacher a tourné et a enlevé son aile avant derrière la Safety Car et même le vainqueur de la course Max Verstappen a évité de peu. une vrille en réchauffant ses pneus avant la reprise de la course.

La liste des erreurs a continué, et Hamilton a certainement suscité beaucoup d’attention après la sienne.

Alors que le pilote Mercedes poursuivait le leader et rival du titre Verstappen dans le trafic, Hamilton s’est détaché sur une piste humide alors qu’il tentait de doubler Russell à Tosa.

Il a glissé dans le gravier et malgré sa fuite, il est devenu un peu trop ferme sur l’accélérateur, s’est déformé et a planté le nez de son W12 dans le mur.

De là, le Britannique a inversé son chemin libre et a rejoint l’ordre en P9, récupérant pour une finition P2 une fois que les débris laissés par Bottas et Russell avaient été dégagés.

Après Imola, il y avait une affirmation, disons, intéressante, faite par l’ancien pilote de F1 Jan Lammers à propos de Hamilton.

«Hamilton fait des erreurs le plus souvent. Ses erreurs n’ont jamais été punies parce qu’il a conduit la meilleure voiture et s’en est toujours sorti avec elle », a-t-il déclaré à RacingNews365.

«Souvent, Hamilton est là aux moments qui comptent, mais surtout à Imola, vous avez vu que tout le monde était vulnérable en raison des circonstances.»

Étant donné que Hamilton se bat contre la star néerlandaise de la course Verstappen pour le titre 2021, il est naturel qu’il y ait une touche de partialité de la part de Lammers.

Mais la théorie selon laquelle Hamilton n’est pas puni pour ses erreurs en raison de machines supérieures n’est tout simplement pas exacte.

Vous n’avez même pas besoin d’aller trop loin dans les livres d’histoire de Hamilton pour commencer à creuser des trous dans cette théorie.

Allemagne 2019 peut-être? Mercedes a eu une course à domicile torride sur le mouillé et, comme son coéquipier Bottas, Hamilton s’est également retrouvé en train de se détourner. Une pénalité de cinq secondes pour avoir pénétré incorrectement dans la voie des stands avait déjà coûté des places à Hamilton plus tôt dans la course.

Alors que Hamilton a raté de peu les barrières avec son W10 incontrôlable, il est néanmoins tombé à la 13e place. Pas une erreur qui soit restée impunie.

Le Brésil cette année-là était une histoire similaire lorsque Hamilton est entré en collision avec Alex Albon, ce qui lui a valu une pénalité de cinq secondes après la course qui l’a relégué de P3 à P7. Cette erreur a coûté à Hamilton un podium.

Passage en Russie 2020. Hamilton a confortablement obtenu la pole, mais une paire de pénalités de cinq secondes pour avoir effectué des départs d’entraînement en dehors de la zone désignée lui a coûté cher dans la course. P3 était l’étendue de sa récupération un après-midi où il était pressenti pour une victoire confortable dans la W11 dominante.

Et si la Russie n’était pas assez coûteuse, Monza l’était sûrement. Certes, c’était en partie la faute de Mercedes quand ils ont permis à Hamilton d’entrer dans la voie des stands alors qu’il était fermé. Il était en route vers la victoire à ce stade, mais avec une pénalité stop-go de 10 secondes pour l’attaque, Hamilton ne terminerait que P7.

Il est donc clair qu’au cours des dernières années, Hamilton a commis des erreurs, mais il en a certainement payé le prix fort.

Peut-être que le type de point de vue alternatif de Lammers vient des années de domination de Hamilton, mais si c’est le cas, la saison en cours l’a déjà brisé.

Être champion du monde 2021 entre Hamilton et Verstappen devient rapidement une course à deux chevaux. Le manque de familiarité de Sergio Perez avec le Red Bull est une bonne excuse pour ses performances incohérentes deux courses en mais chez Mercedes, Bottas n’en a pas.

C’est maintenant sa cinquième saison avec l’équipe allemande et alors que Hamilton était occupé à mal juger une passe alors qu’il chassait la tête de la course, Bottas était enchevêtré avec une Williams alors qu’il tentait de garder la main sur quelques points.

Chaque pilote fait des erreurs, y compris celui qui a remporté le plus de victoires en course de tous les temps à Hamilton. Mais Imola était une preuve supplémentaire que lorsqu’elles se produisent, Hamilton n’est pas à l’abri des conséquences.

Jamie Woodhouse

