Lewis Hamilton fait équipe avec le responsable des talents sportifs et médiatiques

Lewis Hamilton a une nouvelle personne dans son coin, faisant équipe avec Penni Thow, responsable des sports et des médias bien connue.

Plus tôt cette année, Hamilton a dit adieu à son bras droit et ami, Marc Hynes, se séparant de son assistant de longue date dans la préparation de la saison de F1 2021.

Hynes est l’un des alliés les plus proches de Hamilton depuis de nombreuses années, non seulement en prenant soin de ses intérêts commerciaux, mais aussi en tant que directeur général de la société de gestion «Project 44» que Hamilton a créée il y a sept ans.

Selon Autosport, il a maintenant fait appel à Thow pour l’aider à développer son entreprise Project 44.

Une source proche de P44 a déclaré à la publication: «Lewis est engagé et concentré sur sa carrière de pilote pendant un certain nombre d’années à venir, mais grâce à ce partenariat, il est en mesure de construire et de développer son entreprise à plus long terme.»

Hamilton s’est récemment lancé dans le championnat de course tout-terrain tout électrique Extreme E, établissant son équipe X44 tout en lançant la Hamilton Commission.

Thow, qui est le chef de la direction de la société de conseil en investissement et talent Copper, travaillera aux côtés de Hamilton dans la construction du projet 44 et de la marque Hamilton.

Auparavant, elle a travaillé avec Scooter Braun, créant SB Projects en tant que vice-présidente exécutive, gérant des personnalités comme Justin Bieber et Ariana Grande.

