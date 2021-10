Lewis Hamilton fait l’éloge de Tyson Fury après Deontay Wilder KO, malgré la précédente fouille « Je paie des impôts »

Lewis Hamilton a accordé beaucoup de crédit à Tyson Fury après sa victoire par KO contre Deontay Wilder samedi soir.

Le « Gypsy King » et le « Bronze Bomber » ont produit un combat légendaire pour les âges car ils ont tous deux été abattus deux fois avant que Fury ne gagne par KO au tour 11.

Frank Micelotta/FOX

Fury KOd Wilder conservera son titre des poids lourds

Plus tôt cette année, Fury a fait une fouille à Hamilton, qui a reçu le titre de chevalier, en parlant de son propre manque d’honneurs au Royaume-Uni.

Fury a fait remarquer au Mail le manque de reconnaissance dans son propre pays où, « contrairement à Lewis Hamilton, je vis et je paie des impôts qui ont atteint 9 millions de livres sterling l’année dernière ».

Malgré cet empannage, Hamilton a déclaré à propos du combat: «Vous ne pouvez pas nier le Fury.

« Il a travaillé à travers tous les bas pour rester au sommet.

« Peu importe ce qu’il dit de moi, j’ai un immense respect pour le travail, l’engagement et les sacrifices qu’il faut pour être numéro un.

« Félicitations champion, bénédictions pour vous et votre famille. Profitez de ce temps, vous l’avez bien mérité.

.

Le pilote légendaire a été fait chevalier par la reine cette année et son titre officiel est donc « Sir Lewis Hamilton MBE »

Hamilton a rendu hommage à Fury

Hamilton a précédemment rejeté les questions sur ses affaires fiscales, déclarant au Sunday Times en 2014 : « Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que je paie des impôts ici [in the UK], mais je ne gagne pas tout mon argent ici.

« Je cours dans 19 pays différents, donc je gagne mon argent dans 20 endroits différents et je paie des impôts dans plusieurs endroits différents, et je paie aussi beaucoup ici.

« Je contribue au pays et, en plus de cela, j’aide à garder une équipe de plus de 1 000 personnes à l’emploi. »