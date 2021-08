Lewis Hamilton : Fernando Alonso « m’a fait vivre l’enfer » en Hongrie

in

Lewis Hamilton dit que lui et Fernando Alonso étaient très à l’affût de leur bataille pour le GP de Hongrie, mais c’était une “grande course”.

Avec le coéquipier d’Alonso Alpine, Esteban Ocon, en tête et à l’aube d’une première victoire en Formule 1, Alonso avait un travail à faire en Hongrie alors que Hamilton revenait dans le peloton.

Hamilton est l’un des pilotes les plus expérimentés de la Formule 1, mais à Alonso, il a rencontré un concurrent qui est tout à fait son égal dans ce département, et cela s’est montré dans leur passionnante bataille du Grand Prix de Hongrie.

La défense d’Alonso était ferme alors que Hamilton tentait de se frayer un chemin devant le double champion du monde, la paire frappant brièvement les roues.

Et tandis que Hamilton a finalement réussi à faire le mouvement, Alonso a réussi sa mission de protéger Ocon qui a remporté la victoire.

Hamilton s’est adressé à la radio de l’équipe pendant cette querelle d’Alonso pour se plaindre de la conduite de son ancien coéquipier McLaren, mais après la course, il a réfléchi avec affection sur leur bataille, une bataille où Alonso lui avait donné «l’enfer».

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

“Fernando m’a fait foutre là-bas”, a-t-il déclaré aux journalistes.

« C’était une course géniale, assez nerveuse au moins une fois, mais une excellente course.

“En y repensant, c’était incroyable, c’était vraiment, vraiment fantastique.

« Je souhaite que les voitures puissent suivre de plus près et je suis excité pour ce que seront les voitures l’année prochaine. J’espère que cela éliminera beaucoup de cette mauvaise rédaction que nous avons ici.

« Mais oui, c’est un circuit très difficile à doubler en général, et à suivre en particulier dans ce dernier secteur, mais de très belles batailles roue contre roue. C’était littéralement roue à roue au moins une fois et je n’ai pas grand-chose de plus à dire à ce sujet.

« Lorsque vous courez contre un double champion du monde, il est probablement l’un des pilotes les plus durs, mais juste. Je dirais qu’aujourd’hui était un peu dépassé.

Hamilton a franchi la ligne P3, mais celle-ci est devenue P2 après que Sebastian Vettel a été disqualifié pour une violation de carburant, en attente d’un appel.

Le Britannique prend désormais huit points d’avance sur son rival pour le titre Max Verstappen dans le Grand Prix de Belgique.