Lewis Hamilton frappe le front alors que le soleil se couche à Abu Dhabi

Lewis Hamilton a atteint une P1 chacun entre lui et son rival pour le titre Max Verstappen lors de l’action de vendredi sur le circuit de Yas Marina.

Un soleil couchant et des températures plus fraîches ont préparé le terrain pour les deuxièmes essais de vendredi soir pour le Grand Prix d’Abou Dhabi, où tous les regards étaient une fois de plus rivés sur Hamilton et Verstappen.

Alors que c’est le pilote Red Bull qui a terminé P1 en FP1, la deuxième séance de vendredi est plus représentative des conditions auxquelles les pilotes seront confrontés pendant les qualifications et en course.

C’est le plus important des deux, et Hamilton est arrivé en tête.

La séance a été marquée par un drapeau rouge avec une poignée de secondes au compteur, Kimi Raikkonen s’écrasant au virage 14.

Kimi Raikkonen tourne et heurte le mur au virage 14 Heureusement, il est capable de sortir de sa voiture#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/TNQr9M80xh – Formule 1 (@F1) 10 décembre 2021

Kimi Raikkonen était à nouveau impatient de lancer sa dernière session FP2 et probablement de la terminer, le pilote Alfa Romeo étant le premier à sortir et le premier à établir un temps. Un 1:26,6.

Comme lors de la séance précédente de la journée, il n’a pas été P1 très longtemps avec Valtteri Bottas en tête, puis Hamilton, le premier tour du champion du monde en titre en 1:25,1.

Lando Norris est passé P1 seulement pour perdre son temps pour avoir dépassé les limites de la piste avec Hamilton, puis a augmenté son rythme à 1:24,9. Verstappen est passé P2 lors de son premier tour lancé de la séance, mais il l’a également perdu pour avoir couru à côté.

Après 11 minutes de séance, Bottas est devenu le premier pilote à franchir les barrières, sur une piste où il est généralement assez difficile de franchir les barrières.

Le Finlandais perd sa forme au virage 14 et heurte la barrière avec son pneu arrière droit. Et puis il y en a eu deux puisque cinq minutes plus tard, Nicholas Latifi était dans la barrière au virage 13, brisant le côté gauche de l’aileron arrière de sa Williams.

Valtteri Bottas embrasse le mur au virage 14 Il n’est pas le premier à être surpris là-bas, gardez votre 👀 sur celui-là tout au long du week-end#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/usdHEteZUi – Formule 1 (@F1) 10 décembre 2021

De retour en tête, avec le Pirellis moyen, Hamilton a accéléré son rythme en 1:24,1, tandis que Bottas, s’étant échappé sans aucun dommage de son premier moment, est passé deuxième devant Daniel Ricciardo, Verstappen et Esteban Ocon.

Fernando Alonso, sur un nouveau train de pneus tendres et exécutant la toujours passionnante caméra de casque, s’est amélioré à la deuxième place. Mais il a dépassé les limites de la piste au virage 16 et a perdu son temps. Charles Leclerc aussi. Carlos Sainz a perdu un chrono au virage 7 et Raikkonen au virage 12.

Bottas a devancé Hamilton pour la P1 alors que les deux pilotes Mercedes ont échangé leurs pneus médium contre des pneus tendres. Bottas a réussi un temps de 1:24,0 avec Hamilton à 0,021 seconde de son coéquipier. Verstappen a été le suivant à s’élancer sur un ensemble de Pirellis souples, un 1:24,3, deux dixièmes de moins que les coéquipiers de Mercedes.

Mais ce n’était en aucun cas la fin de l’histoire avec l’implication d’Ocon d’Alpine à la pointe, le Français allant 0,049 seconde plus vite que Bottas, une surprise pour le formulaire.

Il ne fallut pas longtemps avant que Hamilton rétablisse l’ordre naturel, le pilote Mercedes P1 avec un 1:23,6. Alors que les pilotes passaient aux simulations de course, Verstappen est resté quatrième à 0,641 seconde du rythme de Hamilton.

Le Champion du Monde en titre a terminé la séance le plus rapide de tous devant Ocon, Bottas et Verstappen avec Sergio Perez cinquième.

Bien que Verstappen et Hamilton se soient égalés pour le nombre de tours dans les longs relais, ils ont opté pour des pneus différents, le pilote Red Bull sur les softs et Hamilton, une demi-seconde plus lent, sur les médiums. Bottas, également sur les médiums, était encore quatre dixièmes plus bas.

La décision de Red Bull de faire la simulation de course de Verstappen sur les pneus tendres a fait spéculer que Red Bull opterait pour les pneus tendres en Q2 avec Mercedes privilégiant les médiums.

Raikkonen a eu un accident tardif, le pilote Alfa Romeo a perdu l’arrière du virage 13 et a heurté la barrière avec l’arrière de sa voiture, l’impact l’a fait pivoter et a également heurté le côté droit de la voiture. Heureusement, Raikkonen allait bien.

Fois

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.691

2 Esteban Ocon Alpine 0.343s

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.392s

4 Max Verstappen Red Bull 0.641s

5 Sergio Perez Red Bull 0.709s

6 Fernando Alonso Alpine 0.804s

7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.841s

8 Charles Leclerc Ferrari 0.866s

9 Ferrari 1.153 de Carlos Sainz

10 Pierre Gasly AlphaTauri 1.249s

11 Daniel Ricciardo McLaren 1.268s

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.417s

13 Lando Norris McLaren 1.462s

14 Sebastian Vettel Aston Martin 1.504s

15 Lance Stroll Aston Martin 1.694s

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.749s

17 George Russell Williams 1.858s

18 Nicholas Latifi Williams 1.996

19 Mick Schumacher Haas 2.093s

20 Nikita Mazepin Haas 2.645s