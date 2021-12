Lewis Hamilton/George Russell ont une contribution égale sur Mercedes 2022

Lewis Hamilton dit que le nouveau George Russell a autant d’influence sur le challenger 2022 de Mercedes que lui.

Depuis 2017, Mercedes a maintenu la formation de Hamilton et Valtteri Bottas, un duo qui a déjà remporté quatre titres Pilotes et Constructeurs consécutifs ; les quatre couronnes des pilotes sont toutes allées dans le sens de Hamilton, tandis que la chasse reste ouverte pour étirer les deux décomptes plus loin cette saison.

Une fois la saison terminée, le temps de Bottas avec Mercedes le sera également, alors que le Finlandais passera à Alfa Romeo, ouvrant la voie à Russell pour quitter Williams à sa place.

Hamilton bénéficie d’un vaste avantage en termes d’expérience sur Russell, non seulement en termes de carrières respectives en F1, mais bien sûr également en ce qui concerne l’équipe Mercedes elle-même.

Cela étant dit, Hamilton dit que les contributions de lui et de Russell à la voiture 2022 sont également pondérées, le premier challenger que Mercedes concevra en vertu des réglementations fortement modifiées de la saison prochaine.

Sur la théorie selon laquelle Hamilton dirigerait le développement de la voiture 2022, il a répondu, cité par GPFans : « Je pense que nous comptons sur nos deux contributions.

« En fin de compte, c’est une voiture qui sera construite et conçue autour de nous deux. De toute évidence, nous avons une structure permanente dans le comportement de la voiture et c’est quelque chose que nous avons développé au fil du temps.

« George a conduit cela dans le passé et il fera partie de ce développement tout comme moi.

« Comme je conduis la voiture actuelle, je sais où sont les faiblesses et ce que je veux dans la voiture de l’année prochaine et c’est quelque chose que je travaille dur pour m’assurer que nous en profiterons tous les deux.

« Mais comme je l’ai dit, une fois que nous aurons passé le premier test, l’équipe s’appuiera fortement sur la mienne et celle de George. »

Avant de se concentrer sur 2022, Hamilton cherchera à sceller un huitième championnat du monde record, mais se dirige vers l’avant-dernière manche de la saison en Arabie saoudite avec un retard de huit points sur le leader du championnat Max Verstappen.

Hamilton est cependant sur une séquence de deux victoires consécutives après avoir affiché un rythme dominant au Brésil et au Qatar.

Quant à Russell, lui et l’équipe Williams ont subi un coup dur suite à leur remontée de forme entre la Hongrie et la Russie, où Russell a marqué des points dans quatre des cinq courses.

La Belgique a été le point culminant alors que Russell s’est qualifié P2 autour d’un Spa-Francorchamps humide, ce qui s’est ensuite transformé en un premier podium après de fortes pluies, ce qui a empêché la voiture de sécurité de libérer les pilotes le jour de la course, abandonnés seulement deux tours après.

Pour Russell, un retour aux points dans l’une ou l’autre des deux dernières courses serait donc un moyen approprié de signer chez Williams.