Lewis Hamilton hésite à la quatrième place alors que Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Autriche pour étendre son avance au championnat

Max Verstappen est sorti victorieux du Grand Prix d’Autriche alors que Lewis Hamilton s’est classé quatrième.

Le Néerlandais a franchi la ligne d’arrivée avec 18 secondes d’avance sur Valtteri Bottas avec Lando Norris troisième suprême.

Verstappen a maintenant remporté trois courses au rebond

Hamilton a subi des dommages après avoir couru sur les trottoirs au virage 10, passant de la deuxième à la quatrième place.

Le septuple champion du monde compte désormais 32 points de retard sur Verstappen après la victoire dominante du Néerlandais au Red Bull Ring de Spielberg.

Hamilton était deuxième pour la majorité de la course de 71 tours de dimanche, mais n’a pas pu garder Bottas et Norris derrière alors qu’il soignait sa Mercedes blessée.

Initialement, Bottas s’est fait dire par le mur des stands de Mercedes de ne pas courir Hamilton, espérant que son pilote vedette serait en mesure de s’accrocher à la deuxième place et de limiter les dégâts du championnat à son rival Verstappen.

Norris a produit un brillant entraînement pour terminer troisième

Mais avec Norris respirant dans le cou de Bottas, Hamilton a été invité à concéder la position avec 19 tours à faire.

Deux tours plus tard, Norris, lors de l’après-midi le plus impressionnant de sa carrière de trois saisons en Formule 1, est ensuite passé à la boîte de vitesses de Hamilton avant de frapper avec un beau mouvement au sixième virage gauche. Le champion du monde s’arrêtait en fin de tour et ses chances de podium étaient perdues.

Après sa cinquième course sans victoire, Hamilton a déclaré à Sky Sports : « J’ai déjà dit avant la course qu’il serait très difficile de battre Max.

« C’était frustrant de perdre autant d’appui à l’arrière de la voiture et de ne pas pouvoir conserver la deuxième place. C’est beaucoup de points perdus aujourd’hui.

« Je n’allais pas plus sur les trottoirs que n’importe qui d’autre, donc je n’ai aucune idée de l’endroit où les dégâts sont survenus, mais il y a eu beaucoup de dégâts. J’aurais terminé une seconde facile et tout d’un coup, il s’est cassé.

Hamilton a ajouté : « Nous sommes à des kilomètres d’eux (Red Bull), nous avons donc beaucoup de travail à faire. Nous avons besoin de tout le monde sur les ponts.

« Nous devons apporter des améliorations et trouver des performances, sinon ce sera le plus souvent le résultat. »

Hamilton suit désormais Verstappen avec une marge considérable

Pour Verstappen, il n’y avait pas de tels soucis puisqu’il a remporté sa cinquième victoire en neuf courses.

Après avoir résisté à Norris dans la descente jusqu’au premier virage, le Néerlandais n’a jamais regardé en arrière et sa victoire a été saluée par les acclamations des 60 000 Red Bull Ring.

“C’est incroyable pour tout le monde d’avoir livré cela”, a déclaré Verstappen après sa 15e victoire en carrière.

“Aujourd’hui a été incroyable. C’était fou de voir tous les fans et autant d’orange. C’est aussi une grande motivation pour moi.

Hamilton est parti quatrième et était dans la même position à la fin du premier tour.

La voiture de sécurité a été déployée après qu’Esteban Ocon a été contraint de garer son Alpine à la suite d’une collision avec l’Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi.

La voiture de sécurité s’est arrêtée à la fin du troisième tour, Sergio Perez perdant l’ordre suite à un mouvement ambitieux sur Norris.

Le Mexicain a accusé Norris de l’avoir poussé hors de la route au virage quatre alors qu’il courait dans les graviers, tombant de la troisième à la 10e place, et le pilote McLaren a écopé d’une pénalité de cinq secondes.

Hamilton a dépassé Norris pour la deuxième place au 20e tour sur 71, saluant la performance de son compatriote britannique à la radio. “Un si bon pilote, Lando”, a déclaré Hamilton.

L’ingénieur de course de Norris, Will Joseph, a informé le jeune Britannique de sa pénalité. Le joueur de 21 ans a répondu : « Pour quoi ? À quoi s’attendait-il en essayant de faire le tour de l’extérieur ?

Norris a purgé sa pénalité à son arrêt permettant à Bottas de le dépasser. Norris est revenu à la quatrième place mais a dépassé Hamilton blessé pour remporter son troisième podium d’une campagne impressionnante.

Norris a déclaré : « C’était très amusant, une bonne course, mais je suis déçu car nous aurions dû être deuxièmes.

«Je pensais que le premier tour était juste une course. Il a essayé de contourner l’extérieur, ce qui était stupide. Il a lui-même fait une sortie de piste et je ne l’ai pas poussé. Je suis frustré mais content de ma troisième place.

“C’est la première course que j’ai pu courir avec une Mercedes et j’espère que nous pourrons continuer.”