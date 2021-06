Lewis Hamilton heureux de dissiper le «mythe» de l’échange de châssis Mercedes

in

Lewis Hamilton a déclaré qu’il était heureux de pouvoir dissiper le “mythe” selon lequel son changement de châssis et celui de Valtteri Bottas ont eu un impact négatif sur ses performances.

Le champion du monde en titre a réussi à placer sa Mercedes au premier rang après que lui et son coéquipier Mercedes ont échangé le châssis de leurs voitures, Bottas ayant généralement le dessus à l’entraînement car il utilisait la base automobile de Hamilton à Bakou.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a insisté sur le fait que cette décision avait toujours fait partie de leur plan pour la saison et Hamilton a accepté après que le classement des voitures sur la grille ait été décidé au Paul Ricard.

“Ce fut un week-end vraiment, vraiment difficile – mentalement, pas physiquement – juste essayer de mettre la voiture dans un endroit heureux”, a déclaré Hamilton après les qualifications.

« Vous ne sauriez pas combien de changements nous avons apportés depuis l’entraînement 1, tourner en rond pour chasser la queue et nous avons fini par revenir à quelque chose de similaire à ce que nous avons commencé [with].

“Mais j’ai généralement été malheureux dans la voiture tout le week-end et je t’ai vu [media] venir avec un mythe et j’ai pu le prouver que j’avais tort.

“[With] notre qualité du travail de nos ingénieurs, toutes les voitures sont exactement les mêmes.

Hamilton s’alignera derrière son rival pour le titre Max Verstappen au premier rang, le pilote Red Bull plaçant sa voiture 0,258s devant la Mercedes en qualifications et semblant à l’aise au volant de sa RB16B tout le week-end.

Le Britannique dit qu’il continue de savourer le combat entre les deux équipes dans la lutte pour le Championnat du monde 2021.

“Félicitations à Max, il a fait un excellent travail aujourd’hui et ils ont été incroyablement rapides”, a ajouté Hamilton.

« Vous avez vu qu’ils ont un nouveau moteur ce week-end, pas une nouvelle spécification pour autant que je sache, mais ils sont rapides en ligne droite.

« Je pense que c’était beaucoup de temps [lost] en ligne droite aujourd’hui. Nous avons une course entre nos mains et nous aimons la bataille, nous devons donc continuer à pousser, continuer à nous battre et tout donner.

« À long terme, je pense qu’ils [Red Bull] sont un dixième ou deux plus rapides que nous, mais ma voiture est dans un endroit bien différent maintenant.

«Je cherche juste à garder espoir, à faire tout ce que je peux. De toute évidence, en seconde, vous avez une chance de vous battre dans le virage 1.

« Il va y avoir des stratégies intéressantes demain – je ne sais pas, peut-être qu’il pleuvra – donc vous pourrez réellement voir les maîtres de la pluie faire leur truc. Je suis surexcité.”

