Lewis Hamilton heureux d’être le pilote qui enfreint les «règles invisibles» de la Formule 1

Lewis Hamilton se dit heureux, avec Sebastian Vettel, de s’exprimer sur les questions de diversité et de briser les « règles invisibles » de la Formule 1.

Le septuple champion du monde s’est donné pour mission personnelle de promouvoir une plus grande diversité et égalité à la fois au sein de son sport et dans le monde dans son ensemble.

Plus tôt cette année, Hamilton a lancé Mission 44 pour autonomiser les jeunes des groupes sous-représentés au Royaume-Uni, cherchant à assurer une plus grande égalité dans l’emploi et le système éducatif.

Cela s’est produit peu de temps après que sa commission Hamilton a publié ses conclusions et recommandations pour aider à améliorer la diversité dans l’industrie du sport automobile, que le Britannique de 36 ans a déclaré qu’il était « personnellement déterminé à veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre ».

Vettel partage les valeurs de Hamilton et met également en évidence d’autres causes qui lui tiennent à cœur, notamment celles liées à l’environnement et au développement durable.

Comme ce n’était pas quelque chose de si libéral à l’époque, Hamilton pense qu’il a dû être un pionnier en termes de liberté d’expression en Formule 1 – mais espère que la jeune génération de pilotes suivra son exemple.

AU COURS DE CE MOIS, COUVERTURE DE @WSJMag en tant qu’innovateur sportif 🙏🏾🙏🏾 🙏🏾 Ravi d’avoir l’opportunité de parler de mon travail en tant que pilote @F1, mais aussi de nos objectifs de créer des pipelines pour les enfants noirs dans le sport automobile et STEM via @mission44. Merci. pic.twitter.com/EwE0gt6Y7I – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 27 octobre 2021

« D’après mon expérience en tant que pilote, il y a certainement l’expérience de » mon équipe ne voudra pas que je dise ça » ou » Je ne peux pas être franc parce que l’équipe n’aimera pas ça » ou » les sponsors n’aimeront pas ça », a déclaré Hamilton à Sky F1.

« J’espère que briser certaines de ces règles invisibles qui existent a montré aux autres qu’ils peuvent faire ces choses.

« Cela ne me dérange pas d’être le seul à les casser et c’est génial de voir Seb sortir vraiment tout seul. En tant que deux des conducteurs plus âgés, j’espère que cela encouragera certains des jeunes conducteurs.

« Je parle avec Mick [Schumacher], qui est un garçon si adorable et il dit des choses comme « Je ne sais pas tout, est-ce que tu peux m’éduquer ? » Et pareil avec Lando [Norris]. Je suis donc très fier de l’arrivée de cette nouvelle génération, mais nous pouvons toujours les encourager à être plus investis et plus compréhensifs.

«Quand vous êtes jeune, tout ce à quoi vous pensez est de gagner, vous n’avez pas le temps pour beaucoup de ces autres choses. Eh bien, vous pensez que non, mais vous le faites réellement. Et c’est ce que nous devons faire comprendre.

En piste, Hamilton visera à combler son déficit de 12 points par rapport au leader du Championnat du monde Max Verstappen lors de la 18e sur 22, le Grand Prix du Mexique, alors que la course au titre entre dans sa phase critique.