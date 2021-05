Lewis Hamilton humilié par le respect et les éloges de Hill

Applaudi par Damon Hill après avoir atteint sa 100e pole position, Lewis Hamilton se dit «honoré» de voir un héros d’enfance parler si haut de lui.

En 2017, Hamilton a battu le record de la pole position de Michael Schumacher, remportant la 69e P1 de qualification de sa carrière en Formule 1.

Au moment où il a été demandé combien d’autres pourraient-il ajouter, le pilote Mercedes une classe au-dessus du reste en qualifications.

Samedi en Espagne, il a fait 100, le premier pilote à atteindre le triple des chiffres.

Le champion du monde 1996 n’a pas tardé à saluer le jalon de Hamilton.

«Vous réalisez que vous regardez l’une des personnes les plus talentueuses à avoir jamais marché sur Terre, n’est-ce pas? C’est vraiment un phénomène. Je ne peux que regarder avec admiration », a déclaré le Britannique.

Raconté les commentaires de son compatriote, Hamilton a déclaré que cela signifiait beaucoup pour lui de recevoir ce respect et cette positivité.

«J’ai ressenti tellement de gratitude envers Damon», a-t-il dit, «parce que je me souviens d’avoir grandi en regardant Damon et d’avoir – comme je le fais maintenant – tellement de respect pour lui.

«Et je me souviens avoir soutenu pour lui, en tant que Britannique, en voulant qu’il réussisse, même quand il n’avait pas une bonne voiture ou une bonne équipe, donc c’est vraiment humiliant de voir des gens que vous admiriez, que vous avez regardés et grandi en s’inspirant de quoi que ce soit, et en leur faisant dire des choses respectueuses et des choses positives.

«C’est un moment incroyable lorsque cela se produit.»

100 PÔLES! Je ne peux même pas commencer à décrire ce que cela fait. Je ne peux pas remercier suffisamment l’équipe et tout le monde à l’usine pour tout ce qu’ils ont fait pour nous aider à franchir cette étape incroyable. Je me sens tellement humble et très reconnaissant. Cela ressemble à ma première victoire à nouveau 🙌🏾💯 pic.twitter.com/KkCgShdhq2 – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 8 mai 2021

Hamilton a pris cette 100e pole position par 0,036s devant Max Verstappen de Red Bull.

C’était la deuxième pole position de Hamilton, c’est ce qui s’avère être une saison 2021 très disputée.

Il a poursuivi: «C’est une période de temps où je dois être au mieux, week-end, week-end. Ces gars-là sont… Max conduit exceptionnellement bien, tout comme Valtteri. Les tours de qualification de Valtteri sont difficiles à battre.

«C’est si proche entre nous tous. Vous l’avez vu, il va être livré parfaitement chaque week-end et je ne pense pas que quiconque puisse le faire, mais j’essaie de me rapprocher le plus possible.

