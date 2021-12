Lewis Hamilton humilié par Michael Gove en tant que star de la F1 liée à la société de revêtement Grenfell | Royaume-Uni | Nouvelles

L’incendie de la tour Grenfell a fait 72 morts dans l’incendie de Londres en 2017. Maintenant, le septuple champion de Formule 1 fait face aux protestations des survivants de la tragédie alors que sa voiture Mercedes arborera le logo de Kingspan à partir de ce week-end.

Kingspan a fabriqué une partie de l’isolation utilisée pour la rénovation de la tour.

Les survivants ont demandé à l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas d’abandonner l’accord de parrainage.

Maintenant, Michael Gove, le secrétaire d’État au nivellement, au logement et aux communautés, a qualifié l’accord de « vraiment choquant ».

Il a déclaré qu’il était « profondément déçu que Mercedes accepte le parrainage de la société de revêtement Kingspan … alors que l’enquête Grenfell est en cours ».

Le groupe de survivants Grenfell United a accusé Kingspan de jouer un rôle central en « infligeant la douleur et la souffrance » qu’ils ressentent.

Dans une lettre adressée au patron de l’équipe, Toto Wolff, ils ont déclaré: « Kingspan a joué un rôle central dans l’imposition de la douleur et de la souffrance que nous ressentons aujourd’hui, et il doit y avoir un degré de censure publique pour l’imprudence et l’insouciance de Kingspan pour la vie humaine. »

Ils ont appelé M. Wolff à « rompre immédiatement votre relation » avec Kingspan.

M. Hamilton a déjà soutenu la communauté Grenfell.

Cette année, le directeur général de Kingspan, Gene Murtagh, a admis « une conduite inacceptable et des lacunes historiques dans les processus, impliquant un petit nombre d’employés ».

Cependant, il a déclaré que cela « ne reflétait pas les normes élevées d’intégrité et de sécurité qui sont les valeurs fondamentales de Kingspan ».

Il a déclaré : « Nous avons déjà mis en œuvre plusieurs changements importants qui démontrent notre engagement envers la conformité des produits et la bonne gouvernance.

« Nos objectifs sont clairs : rassurer que la sécurité prime sur toutes les autres considérations et faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. »

À la suite de l’incendie de la tour Grenfell en 2017, des améliorations en matière de sécurité incendie ont été nécessaires.

Lorsque l’incendie s’est déclaré, les pompiers et 999 opérateurs ont demandé aux résidents de rester dans leurs appartements pendant près de deux heures.

On pense que jusqu’à 55 des 72 victimes décédées ont été empêchées de s’échapper en raison de la stratégie de « rester sur place », qui a été annulée à 2 h 47 – deux heures après le début de l’incendie.

Dans un rapport officiel, qui fait suite à une enquête de deux ans, il a constaté qu’une évacuation complète aurait dû être mise en œuvre au moins une heure avant que l’ordre ne soit donné.