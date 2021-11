Lewis Hamilton « incontrôlable », Mercedes a « une arme puissante »

Christian Horner a déclaré que se battre contre la Mercedes « incontournable » de Lewis Hamilton était une tâche difficile, compte tenu de l’avantage de vitesse en ligne droite de la voiture.

Hamilton a produit un excellent entraînement après avoir commencé P10 sur la grille, s’est frayé un chemin dans le peloton et a finalement réussi à dépasser Max Verstappen pour remporter la victoire à Interlagos et réduire l’écart au classement du Championnat du monde à 14 points.

Verstappen a confirmé que lui et Red Bull continuaient d’avoir des « soupçons » sur la légalité de l’aileron arrière de Mercedes, compte tenu de l’avantage qu’ils avaient en ligne droite au Brésil, et le patron de l’équipe Red Bull a déclaré que la vitesse de leurs rivaux est partie eux n’avaient « aucune chance » en course, mais ont ajouté qu’ils feraient tout pour revenir dans le rythme au Qatar le week-end prochain.

Aucun pilote n’a jamais gagné plus loin que la 8e place sur la grille de départ d’Interlagos. Puis Lewis Hamilton est arrivé…#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/M6j6V3GSaK – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 novembre 2021

« C’était incontrôlable aujourd’hui », a admis Horner à Sky F1 après la course. «Je pense que nous avons mis en place une défense aussi grande que possible. Max a fait de son mieux, il a couru dur mais il n’y avait aucune chance aujourd’hui.

« Vous avez les sommets de Mexico et d’Austin, vous en avez – pas de bas ici – mais c’est difficile, ayant probablement mené 75 % de la course. Mais d’une semaine à la suivante, nous nous brosserons les dents et reviendrons au combat dans une semaine.

Hamilton a écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir installé un nouveau moteur à combustion interne dans son groupe motopropulseur, et la nouvelle puissance a semblé avoir l’effet souhaité pour le pilote Mercedes, car il avait la voiture la plus rapide en ligne droite tout le week-end.

Avec la configuration d’appui aérodynamique élevée en place à Interlagos, Horner a ajouté que l’avantage que Mercedes a acquis dans les lignes droites pourrait s’avérer être un facteur important dans leur compétitivité avant les trois dernières courses de la saison.

« Leur vitesse en ligne droite est vraiment impressionnante [with] ce nouveau moteur », a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull. « Ils ont un aileron arrière Monaco ici, donc c’est très, très impressionnant.

« Bien sûr, en tant que pilote pour Max, il ne peut pas se défendre contre ça. Si un autre pilote devait être à moins de 0,4 seconde pour s’approcher d’un dépassement, les Mercedes étaient ici à 0,9 seconde, et ils pourraient être dans la zone de freinage à la fin de la ligne droite.

« C’est donc une arme très puissante avec des pistes très rapides à venir lors des dernières courses. »