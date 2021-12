Lewis Hamilton intervient pour arrêter l’appel de Mercedes

Mercedes serait sur le point d’abandonner son intention de faire appel du résultat controversé du titre décisif à Abou Dhabi – Lewis Hamilton jouant un rôle essentiel.

Immédiatement après que le pilote Red Bull Max Verstappen a remporté le championnat du monde des pilotes dans le tout dernier tour, Mercedes a déposé un avis d’intention de faire appel de la décision des commissaires sportifs – qui avaient initialement rejeté les deux protestations de Mercedes après la course – ce qui a déclenché la création d’un délai de 96 heures pour que les Flèches d’Argent déposent officiellement les motifs d’appel.

Depuis ce moment, le silence radio du camp Mercedes a été proche, seulement quelque peu brisé par Hamilton qui a fait sa première apparition publique depuis la finale de la saison lorsqu’il a reçu mercredi son titre de chevalier du prince de Galles au château de Windsor.

Mais, le silence de Mercedes devrait être complètement rompu jeudi avec la date limite pour lancer pleinement un appel approchant à grands pas et, selon le Daily Mail, l’équipe Mercedes est prête à reculer.

Selon le journal britannique, Hamilton a informé Mercedes qu’il ne voulait pas remporter ce qui serait un huitième titre de champion du monde record via les tribunaux et, par conséquent, son équipe est prête à accepter cette demande.

Sir Lewis Hamilton est fait chevalier par le prince Charles au château de Windsor 💜#AriseSirLewisHamilton

pic.twitter.com/Scehnv99p1 – Mises à jour de Sir Lewis Hamilton (@SirLewisUpdates) 15 décembre 2021

Cette dernière rumeur est survenue quelques heures après que la FIA a publié une longue déclaration promettant une enquête complète sur les événements du Grand Prix d’Abou Dhabi, peut-être un effort de dernière minute de l’instance dirigeante pour persuader Mercedes de ne pas emprunter la voie légale.

Une partie de la déclaration disait : « Après la présentation d’un rapport concernant la séquence des événements qui ont eu lieu à la suite de l’incident au tour 53 du Grand Prix et dans un souci constant d’amélioration, le Président de la FIA a proposé au Conseil Mondial du Sport Automobile que un exercice d’analyse détaillée et de clarification pour l’avenir avec toutes les parties concernées va maintenant avoir lieu.

« Cette question sera discutée et abordée avec toutes les équipes et tous les pilotes pour tirer les leçons de cette situation et la clarté à fournir aux participants, aux médias et aux fans sur la réglementation en vigueur pour préserver le caractère compétitif de notre sport tout en assurant la sécurité des pilotes et des officiels.

« Ce n’est pas seulement la Formule 1 qui peut bénéficier de cette analyse, mais aussi plus généralement tous les autres championnats du circuit FIA.

« Après cette présentation et une discussion approfondie, le Conseil mondial a décidé de soutenir à l’unanimité la proposition du président.

« La FIA fera donc tout son possible pour que cela se mette en branle au sein de la gouvernance de la Formule 1 et proposera à la Commission Formule 1 de donner un mandat clair d’étude et de proposition au Comité Consultatif Sportif, avec le soutien des pilotes de Formule 1, donc que tous les commentaires et conclusions significatifs identifiés soient faits avant le début de la saison 2022.’

La date limite pour l’appel de Mercedes est jeudi à 19 heures GMT.