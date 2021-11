Lewis Hamilton : « J’ai dû tout donner »

08/11/2021 à 00:12 CET

.

Lewis Hamilton (Mercedes) s’est vidé pour maintenir la deuxième position du Grand Prix du Mexique sous la pression de Sergio ‘Checo’ Pérez, au volant d’une Red Bull « qui a été bien supérieure ici », a-t-il souligné.

« Cette deuxième place m’a coûté, j’ai dû tout donner, car Checo me poussait beaucoup, en restant toujours proche, en montrant la puissance de sa voiture », a-t-il expliqué. Hamilton Après la course.

Le champion de Formule 1 n’a pas pu suivre le vainqueur et leader de la saison 2021, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a pris une différence de près de 17 secondes à la ligne d’arrivée. Pérez, qui a terminé à un peu plus d’une seconde de Lewis.

« La performance de Checo, à quel point il était proche de moi tout le temps, a montré à quel point sa voiture est rapide. Checo a fait un excellent travail. J’ai vraiment apprécié la course », a ajouté le septuple champion de F1.

Avec la victoire, Verstappen ajoute à 312,5 points et a été placé à 19 Hamilton avec seulement quatre Grands Prix au calendrier : Brésil, Qatar, Arabie Saoudite et Abu Dhabi.

« Je tiens à féliciter Max, sa voiture est bien supérieure, tout Red Bull a fait un excellent travail », a ajouté l’Anglais, qui a été surpris par la façon dont le Finlandais Valtteri Bottas, son coéquipier Mercedes, a raté le départ et il a compliqué sa carrière jusqu’à ce qu’il termine à la quinzième place malgré la pole position samedi.

« Je ne sais pas pourquoi Valtteri a filé au départ. Il était proche de moi, j’essayais de garder les autres derrière et soudain quelqu’un est arrivé derrière Valtteri et je n’ai pas pu m’arrêter. Mais je pense qu’ils nous auraient toujours. vaincu », a déclaré Hemilton, qui a assuré qu’il est « meilleur que jamais » et « frais comme toujours » pour terminer la saison.