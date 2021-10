Lewis Hamilton : “J’ai toujours eu une cible dans le dos”

Lewis Hamilton dit qu’il n’a pas été pris au dépourvu par les tactiques musclées de Max Verstappen dans leur bataille pour le championnat du monde.

À plusieurs reprises cette année, Verstappen a refusé de concéder du terrain lors d’un passage de roue à roue avec Hamilton – culminant avec les deux se retrouvant dans le gravier à Monza.

Verstappen a été pénalisé par les commissaires pour cet incident, après quoi le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Hamilton avait “décidé de ne plus renflouer”.

Actuellement avec deux points d’avance au classement, le Britannique n’a pas connu un tel défi à sa suprématie en Formule 1 depuis 2016 lorsqu’il a été propulsé au titre par son coéquipier Nico Rosberg – avec qui il a également pris contact à plusieurs reprises en piste pendant leur temps. ensemble chez Mercedes.

Hamilton dit que ce n’est pas une nouvelle expérience pour lui de ressentir la force que Verstappen apporte, car cela s’est produit tout au long de sa carrière en F1 et même avant.

« Max n’est pas la première personne [like that]», a déclaré Hamilton, cité par ESPN. « J’ai toujours eu une cible dans le dos. J’ai toujours été au front depuis que je suis jeune. J’ai eu le n°1 sur ma voiture pendant de nombreuses années avant même d’arriver en Formule 1.

“Même [Fernando] Alonso n’abandonnerait jamais. J’ai donc couru contre beaucoup de pilotes qui font ça.

“Certains sont plus intelligents que d’autres et je sais qu’il y a d’autres coins [later in the lap] et c’est un marathon, pas un sprint. Certains conducteurs ont raison au point que ce n’est pas juste et sont alors capables de le contrôler, et d’autres non.

“Je suppose que la chose la plus importante est de s’assurer que nous restons en sécurité, car à la fin de la journée avec toute cette excitation et ce championnat, la seule chose que nous voulons voir à la fin de l’année, ce sont les gens qui rentrent chez eux dans leurs familles et passer un bon hiver.

Hamilton a développé son point d’adopter une approche patiente de la course plutôt que de faire tapis à une seule occasion qui n’est peut-être pas la décision la plus sage.

“J’ai dû renoncer à certains scénarios avec Max car sinon nous serions écrasés et je me disais ‘Je vais le battre d’une autre manière'”, a-t-il déclaré.

“Je pense” si je peux juste survivre à ce coin, je vais le défier et le combattre d’une autre manière, rester proche, utiliser la stratégie et toutes ces choses différentes “.

“Mais cela vient avec l’expérience et j’espère vraiment que cela rapportera des dividendes à la fin de l’année, mais bien sûr, il suffit de trouver le bon équilibre. C’est vraiment ce que j’essaie de faire.

