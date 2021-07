Lewis Hamilton : je n’ai pas à m’excuser

Un défiant Lewis Hamilton dit qu’il ne doit pas d’excuses à Max Verstappen après que les deux se soient affrontés au GP de Grande-Bretagne, le pilote Red Bull a été emmené à l’hôpital pour des contrôles.

Silverstone a accueilli la 10e manche du Championnat du monde 2021 avec Hamilton à la recherche d’une huitième victoire record en Grand Prix de Grande-Bretagne et Verstappen désireux d’étendre sa série de victoires à quatre.

Alignant premier et deuxième sur la grille avec le pilote Red Bull en tête, Hamilton a pris le meilleur départ et n’a pas tardé à défier son rival pour le titre.

La bataille a fait rage jusqu’à Copse, où elle s’est terminée.

Le contact entre les deux a envoyé Verstappen hurler dans la barrière, l’impact à 51G, tandis que Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes.

Voici une vue des fans de la vitesse à laquelle Max voyageait lorsqu’il s’est écrasé… Le silence de la foule dit tout, nous sommes juste heureux qu’il aille bien 😬#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/riTFTjBjcd – Planète F1 (@Planet_F1) 19 juillet 2021

Les commissaires sportifs ont statué que « la voiture 44 n’a pas évité le contact et l’avant gauche de la voiture 44 a touché l’arrière droit de la voiture 33. La voiture 44 est jugée principalement fautive ».

Un Hamilton provocateur insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal.

«Je ne pense pas, d’après ma compréhension actuelle, que je sois en mesure de devoir m’excuser pour quoi que ce soit. Nous étions là-bas en course », a déclaré le champion du monde en titre.

Le Britannique, qui a déclaré qu’il contacterait Verstappen pour le vérifier, a ajouté: “Nous vivons pour nous battre un autre jour, il y aura beaucoup de courses difficiles à venir et nous devons apprendre à trouver un équilibre décent.

« Je ne suis pas d’accord avec les commissaires mais je prends ma pénalité au menton et je continue mon travail. Je ne vais pas m’en plaindre.

« Tout le monde va avoir une opinion différente et je ne me soucie pas particulièrement de ce que les gens pensent. Je fais juste ce que je fais et je suis vraiment reconnaissant pour aujourd’hui.

Hamilton a ensuite remporté le Grand Prix, réduisant son déficit sur Verstappen à seulement huit points dans la course au titre du championnat des pilotes.

Il a fait un dépassement tardif sur Charles Leclerc pour prendre la tête, passant le pilote Ferrari à travers Copse.

Hamilton a applaudi la conduite « très respectueuse » de Leclerc.

« Il était très respectueux en termes de laisser un écart », a-t-il déclaré. «Je suis relativement… quelque part à ses côtés, donc il savait que j’étais là, mais il est resté engagé et a juste fait une ligne plus large et il l’a presque gardé et c’était vraiment une excellente course.

“Je pense que pour moi à ce moment-là, j’ai reculé à un moment donné juste pour m’assurer que nous ne nous réunissions pas, mais je pense que c’était juste un très bon équilibre et je pense que c’est vraiment ainsi que la course devrait se dérouler et se terminer.

“Dans un monde parfait, c’est ce qui se serait passé au premier essai mais à un moment différent, à un endroit différent, à un pilote différent.”