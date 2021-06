Lewis Hamilton : “J’espère sincèrement que je ne courrai pas à 40 ans”

in

Sir Lewis Hamilton dit qu’il espère poursuivre d’autres intérêts en dehors de la F1 et prendre sa retraite avant l’âge de 40 ans – mais a ajouté que “la vie peut vous surprendre” et n’a pas complètement exclu cette perspective.

Alors qu’il a été rapporté que le pilote Mercedes de 36 ans semble sur le point de décider de son avenir d’ici la pause estivale, en signant potentiellement un nouveau contrat pluriannuel avec l’équipe, le Britannique a déclaré qu’il souhaitait également atteindre d’autres objectifs auparavant. longue.

Avec les autres champions du monde Fernando Alonso et Kimi Raikkonen, tous deux engagés pour courir après leur 40e anniversaire, la réponse de Hamilton a été moins qu’enthousiaste à propos de cette perspective à ce moment-là.

“J’espère sincèrement que je ne courrai pas à 40 ans”, a déclaré Hamilton dans une interview accordée au Corriere della Sera en Italie. « Il y a tellement de choses que je veux faire que ce serait difficile.

« Mais dans la vie, l’évolution est si rapide qu’elle peut vous surprendre. Par exemple, je ne m’attendais pas à avoir autant de plaisir que cette saison.

Avec Hamilton ayant ce qui semble être un combat au coude à coude avec Max Verstappen pour le championnat du monde, il a dit qu’il s’amusait plus que jamais – et a essayé d’utiliser son temps libre dans les blocages et la quarantaine pour élargir ses horizons.

En particulier avec une jeune génération de pilotes impressionnante au cours des dernières saisons, Hamilton a également distingué Carlos Sainz pour la façon dont il a géré son passage chez Ferrari.

“Je ne pense pas que ce soit à cause de Max ou de quelqu’un d’autre”, a déclaré Hamilton à propos du raisonnement derrière son enthousiasme en 2021. “La raison en est que je découvre chaque jour de nouvelles choses sur moi-même. Avec les confinements pandémiques, j’ai eu plus de temps pour affiner mon talent, mon corps et mon esprit.

« Je suis toujours en compétition contre moi-même. Je pense à comment me battre, je regarde comment j’étais l’année dernière et comment battre un septuple champion du monde.

« Je ne regarde pas beaucoup les rivaux, mais les nouveaux sont géniaux. Lando Norris, George Russell, Charles et Carlos avant tout. Il vient d’arriver chez Ferrari et il roule très bien, avec Leclerc il forme un duo très solide. La F1 est entre de bonnes mains, je prédis un avenir radieux.

Hamilton a également fait écho à son sentiment précédent selon lequel lui et Verstappen sont pleins de respect l’un pour l’autre, alors que la bataille pour le titre entre les deux hommes commence à prendre forme pour le reste de la saison.

“Oui, sur et en dehors de la piste”, a déclaré Hamilton à propos du respect mutuel de la paire. « Et ça n’a pas à changer. C’est un pilote incroyable et c’est très amusant de le défier.

