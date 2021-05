Lewis Hamilton “ joue un commentaire étrange de temps en temps ” – Hill

Après que Max Verstappen a pris la tête du Championnat du monde ce week-end, Damon Hill a déclaré que Sir Lewis Hamilton n’était pas à l’abri de faire une fouille étrange à son rival pour le titre.

Il a été clair de voir que la relation du couple a été une relation de respect dans les courses d’ouverture de la saison, et Hamilton a déclaré précédemment qu’il n’entrerait pas dans une «guerre enfantine des mots» contre le jeune prétendant.

Ayant récemment déclaré que Verstappen pourrait avoir l’impression d’avoir quelque chose à prouver lors de son premier vrai combat pour le Championnat du Monde, le pilote Red Bull a déclaré après sa victoire à Monaco que «les actions parlent plus que les mots».

Hill a réservé des éloges pour la détermination de Verstappen dans la bataille pour le titre jusqu’à présent, le jeune Néerlandais prenant la tête du Championnat du monde non seulement pour la première fois de sa carrière en Formule 1, mais c’est aussi la première fois qu’il mène un championnat. dans la course automobile.

“Max s’est définitivement gardé dans sa petite bulle et il ne laisse rien le distraire”, a déclaré le Champion du Monde 1996 lors de l’édition post-Monaco du podcast F1 Nation.

«Je pense que sa concentration est assez bonne, et il est très facile de se faire dérailler par les questions des journalistes sur le fait que vous êtes contrarié ou non par certaines des insinuations des commentaires de quelqu’un d’autre.

«Il n’y va tout simplement pas, et je pense qu’il joue plutôt bien. C’est un peu ennuyeux parfois, parce que vous pensez «oh, allez, juste un peu de plaisanterie», mais bien sûr, ces choses s’intensifient et elles deviennent incontrôlables.

“Je pense [the drivers] sont probablement plus matures que ce que nous leur attribuons parfois. Mais Lewis, il dit qu’il ne le fait pas, mais il joue un commentaire étrange de temps en temps.

«Rappelez-vous avec Nico et il parlait de la façon dont il était issu d’un milieu pauvre, pas comme un enfant riche qui vivait à Monaco. À qui s’adressait-il exactement?

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Tom Clarkson et Natalie Pinkham, animateurs de podcast, ont également expliqué comment la lutte pour le championnat du couple commence à se réchauffer, Hamilton et Verstappen ayant 45 points d’avance sur Lando Norris, troisième, près de deux victoires en valeur, après seulement cinq courses. .

La bataille deviendra probablement de plus en plus intense au fil de la saison, et les hôtes de la F1 Nation ont déclaré que Hamilton pourrait devoir creuser profondément pour prendre le dessus sur son rival sur et hors piste.

“[Hamilton] a fait monter la barre massivement avant le week-end, il y a eu quelques commentaires barbelés en direction de Max », a déclaré Clarkson.

«J’ai eu le sentiment après les points de presse et la conférence de presse de jeudi que Lewis avait intentionnellement tourné un peu la mèche parce que cela devient maintenant sérieux.»

Pinkham a ajouté: «Peut-être qu’il est légèrement secoué, et donc il devrait l’être – [Max] est en tête du championnat du monde après ce week-end, il doit donc recourir à différentes tactiques qu’il n’a pas eu à exploiter depuis un certain temps.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!