Lewis Hamilton: la F1 est désormais un “ club de garçons milliardaires ”

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a exhorté la Formule 1 à se rendre une fois de plus accessible à ceux des «milieux modestes».

Hamilton n’a jamais hésité à critiquer la flambée des coûts d’une carrière dans la course automobile, en particulier pour les jeunes essayant d’entrer dans l’échelle junior de la Formule 1.

Et s’il y a certainement des pilotes très talentueux comme Max Verstappen, Charles Leclerc et Lando Norris qui s’établissent désormais en Formule 1, Hamilton estime que le sport est devenu un «club de garçons milliardaires».

“Je ne sais pas si ce que je pense importe beaucoup, je ne sais pas si je peux juger si c’est une bonne ou une mauvaise génération”, a-t-il déclaré à AS lorsqu’on lui a demandé son avis sur Norris, Leclerc et Carlos Sainz. .

«Il y a toujours des chauffeurs qui arrivent, dans mon cas je l’ai fait avec Nico [Rosberg] et [Robert] Kubica, juste avant Alonso, l’ère Schumacher… il y aura toujours une époque.

«Pour moi personnellement, nous vivons à une époque où ce club de garçons milliardaire est devenu. Si je devais repartir d’une famille ouvrière, il me serait impossible d’être ici aujourd’hui. Parce que les autres enfants auraient beaucoup plus d’argent.

«Nous devons travailler pour changer cela et faire de ce sport un sport accessible, pour les riches et pour les personnes plus modestes.»

Verstappen est sorti de la nouvelle génération en 2021 pour concurrencer Hamilton dans sa quête d’un huitième titre.

Mais Hamilton ne pense pas que cela fasse de Verstappen la future star. Il attribue également une très haute cote à Norris et Leclerc.

«Je ne sais pas», a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si Verstappen était son successeur naturel.

«Il y a un bon groupe de jeunes talents ici. Si on en a la chance, Lando [Norris] pour moi a un énorme potentiel, et aussi Charles [Leclerc]. Je ne peux pas prédire lequel d’entre eux dirigera le sport. »

Pour l’instant, Verstappen est le principal concurrent, et Hamilton apprécie ce défi.

«J’adore le combat, je suis sportif, je vis pour ça depuis l’âge de huit ans», a-t-il déclaré.

“Il n’y a rien de plus grand que ça pour moi.”

