Lewis Hamilton “ La meilleure chose à propos de Bottas est le manque de BS ”

Lewis Hamilton estime que la meilleure chose à propos de son partenariat avec Valtteri Bottas est le manque de «BS».

Hamilton et Bottas sont coéquipiers de Mercedes depuis 2017, le Finlandais a appelé pour remplacer Nico Rosberg après la retraite choc de l’Allemand après sa victoire au championnat 2016.

À ce jour, Bottas n’a pas réussi à battre Hamilton à un titre.

Alors que le Britannique a remporté quatre titres de champion du monde des pilotes et 43 victoires en course au cours de leur séjour ensemble, Bottas n’a pas encore remporté de titre et compte neuf victoires en Grand Prix.

Bien que Mercedes ait insisté à plusieurs reprises pour que les deux pilotes aient les mêmes opportunités, l’équipe a lancé des appels – «Valtteri, c’est James…» – qui disent le contraire.

Cela a conduit les experts à déclarer que Bottas est «absolument» ce que Hamilton veut en tant que coéquipier.

Bottas a récemment demandé au Britannique dans une vidéo Mercedes ce qu’il pensait être la «meilleure chose à propos d’être mon coéquipier? Pas de taureaux ***? Pas trop de bavardage?

Hamilton a répondu: «Si vous mettez des mots dans ma bouche, alors il n’y a pas de BS!

«Je ne pense pas qu’il y ait une chose en particulier qui soit meilleure que l’autre. Je pense que c’est une combinaison de beaucoup de choses et c’est un fait qu’il n’y a pas de jeux entre nous.

«Vous êtes un simple tireur. Parce qu’alors, c’est simplement grâce à notre travail acharné.

«Il y a des week-ends que nous pourrions faire mieux, comme en Autriche [2020] par exemple, et nous savons que nous devons tous les deux faire un meilleur travail lorsque l’autre sort en tête le week-end. »

Mais si Hamilton et Bottas s’entendent bien, on ne peut peut-être plus en dire autant de Hamilton et de George Russell.

À la fin de l’année dernière, les médias ont beaucoup spéculé sur le fait que Mercedes pourrait mettre fin au contrat de Bottas plus tôt, en remplaçant le Finn par Russell.

Le pilote Williams a fait une apparition unique pour Mercedes au Grand Prix de Sakhir 2020 et a brillé lors de ses débuts.

À tel point que des rumeurs ont émergé selon lesquelles Hamilton ne parlait plus à son compatriote.

Interrogé sur la rumeur par le magasin autrichien oe24.com, le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré: «C’est la première fois que j’en entends parler.

«Mes pilotes sont la moindre de mes préoccupations pour le moment, mais j’imagine que la concurrence entre Lewis et George est féroce.

“Les grands sentent quand un bon arrive et George est la prochaine génération.”

