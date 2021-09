Lewis Hamilton : “La Red Bull la plus rapide a été toute l’année”

Lewis Hamilton a admis que Red Bull avait pris “une longueur d’avance” après la victoire de Max Verstappen à Zandvoort dimanche.

Le Néerlandais a réussi à garder le pilote Mercedes en charge à bout de bras tout au long de son terrain, alors que Verstappen a repris une avance de trois points au championnat des pilotes.

Après avoir tenté de surprendre Red Bull avec un arrêt au stand supplémentaire, Hamilton a déclaré à plusieurs reprises à la radio de l’équipe que l’approche de Mercedes était la mauvaise pour modifier l’avantage de Verstappen.

Le septuple champion du monde a déclaré qu’il donnait tout pour essayer de suivre le rythme, mais ses tentatives ont finalement échoué puisque le pilote Red Bull a remporté sa 17e victoire en carrière ce week-end.

Tel était l’avantage de rythme de leurs rivaux pour le titre, Hamilton pense que c’est le meilleur rythme qu’ils ont montré toute la saison.

« Ils ont fait une mise à niveau lors de la dernière course et ils sont rapides. C’est le plus rapide je pense qu’ils ont été toute l’année. Je pense qu’ils ont pris un peu d’avance », a déclaré Hamilton aux journalistes après la course.

“Je ne sais vraiment pas comment ça va se passer [at Monza]. Nous serons sur des appuis plus faibles et peut-être que nous pourrons être plus proches là-bas, peut-être. Mais ça va être dur.

«Nous gardons simplement la tête baissée et continuons à travailler, continuons à pousser. Nous sommes en tête du championnat par équipes, ce qui est formidable, mais nous devons bien sûr prendre de la vitesse – c’est ce que nous voulons – pour pouvoir gagner des courses à l’avenir.

« Nous avons absolument tout donné, je pense. Depuis la première course, ces gars-là ont juste eu une voiture si forte toute l’année », a ajouté Hamilton lors de la conférence de presse d’après-course.

«Nous essayons aussi fort que nous pouvons. Nous avons eu quelques courses où il semblait que nous étions à égalité avec eux, ou juste légèrement devant, mais il n’y en a eu que quelques-unes, puis cela a pris un grand pas et cela a été difficile.

« Je suppose que c’est si proche que vous ne pouvez pas vraiment dépasser dans beaucoup de ces endroits où nous sommes déjà allés parce que nous sommes si proches.

« Il n’y avait pas grand-chose que je pouvais faire pour répondre aux temps au tour qu’il faisait depuis le premier relais. C’était très, très difficile à suivre.

“Et je pense que Max se débrouillait juste à partir de ce moment-là, alors que j’étais à fond, essayant juste de rester aussi près que possible.”

Avec cela, Hamilton pense que Mercedes a encore une chance de remporter des victoires dans la course au titre à l’envers, et a exhorté son équipe à continuer à travailler sur leur challenger actuel s’ils veulent battre Red Bull.

“Je me disais ‘nous devons vraiment accélérer les choses ici car sinon ils vont s’enfuir’ et je pense que nous l’avons fait”, a-t-il déclaré à propos du développement de son équipe. «Ça va dans la bonne direction.

“Il y a encore beaucoup de types de pistes différents à venir, donc ça va définitivement basculer dans les deux sens et nous devons juste continuer et continuer à pousser et continuer à apporter de nouveaux éléments pour la voiture.”