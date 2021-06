Lewis Hamilton : la réglementation sur le poids de la Formule 1 va dans la mauvaise direction

Sir Lewis Hamilton pense que le fait d’avoir des voitures plus larges et plus lourdes à partir de 2022 est la mauvaise approche pour la F1 à adopter dans les prochains changements de réglementation du sport.

Le septuple champion du monde a avoué qu’il préférait conduire des voitures plus légères lorsqu’il a commencé dans le sport, et que toute évolution vers des machines plus grosses et plus lentes est un pas en arrière pour la Formule 1 dans son ensemble.

Hamilton pense que cette décision est d’autant plus étrange compte tenu de la volonté de la F1 d’améliorer la durabilité. Le Britannique est une voix forte dans la bataille pour essayer de prévenir le changement climatique et possède X44 Racing – qui participe à la nouvelle série Extreme E, à laquelle McLaren a confirmé qu’il participerait à partir de la saison prochaine.

Les voitures de F1 de 2022 verront leur poids minimum passer à 790 kg, soit près de 100 kg de plus qu’au début de l’ère turbo hybride en 2014.

Avec un réservoir plein de carburant, le poids total de la voiture s’élèvera à environ 900 kg au départ d’une course. Le conducteur de Mercedes a déclaré que l’énergie supplémentaire requise se déplaçant à travers les pièces de la voiture ne ferait qu’ajouter à l’empreinte carbone du sport.

“Je ne comprends pas pourquoi nous allons plus lourd, en particulier quand il y a tout ce discours sur le fait d’être plus durable et le sport va dans cette direction”, a déclaré Hamilton, cité par MotorsportWeek.

« En allant de plus en plus lourd et de plus en plus lourd, vous utilisez de plus en plus d’énergie. Cela ne va donc pas vraiment dans la bonne direction ou dans le bon processus de réflexion. »

Hamilton a commencé à courir pendant l’ère du ravitaillement en Formule 1, qui a vu les voitures peser environ un tiers de moins que ce qui sera mis en piste en 2022.

Bien qu’il y ait eu une augmentation naturelle du poids et de la taille en raison d’un réservoir de carburant plus grand qui peut contenir plus de 100 kg de carburant au début d’une course, Hamilton pense que les voitures trop lourdes nuiront à la qualité de la course présentée. .

“Les voitures plus légères étaient plus agiles et loin d’être aussi grosses, et donc la course et la manœuvre de la voiture étaient meilleures”, a-t-il ajouté.

“Sur les pistes où nous allons, elles s’élargissent, comme [Baku], mais comme Monaco, il a toujours été relativement impossible de dépasser, mais maintenant la voiture est si grosse qu’elle est trop grosse pour la piste.

“Comme je l’ai dit, à mesure que nous devenons de plus en plus lourds, nous devons dissiper plus d’énergie, des freins plus gros, plus de poussière de frein et plus de carburant pour vous amener à l’emplacement et ainsi de suite, donc je ne le comprends pas complètement. “

