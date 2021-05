Lewis Hamilton: le GP de Monaco “ jamais excitant ”, doit changer

Lewis Hamilton dit que le GP de Monaco n’est jamais une course passionnante pour les fans et que le format doit changer à l’avenir.

La course est l’une des plus historiques et emblématiques du sport, mais à mesure que les voitures sont devenues plus grosses et que les dépassements sont devenus plus difficiles, elle est devenue de moins en moins populaire.

En raison de sa nature extrêmement étroite, les voitures se retrouvent souvent dans un embouteillage avec peu d’action sur la piste tout au long du Grand Prix.

Compte tenu de cela, Hamilton estime que quelque chose doit changer pour le rendre meilleur pour les fans.

“C’est le cas depuis un certain temps, et à mon avis, cela doit changer”, a-t-il déclaré aux journalistes à Monaco.

«Nous avons le même format depuis des années. C’est le meilleur endroit. C’est le plus bel endroit où nous pouvons courir, mais vous savez déjà que ce n’est jamais excitant pour les fans. C’est une course à guichet unique avec ces durs et longs relais que nous pouvons faire.

«Sur une liste d’endroits difficiles à dépasser, c’est hors de l’échelle, très peu probable que vous ayez jamais l’occasion de le faire. Donc je ne pense pas que les fans aiment ça.

«Je ne sais pas quelle est la solution. Mais j’espère que lorsque nous nous tournons vers les générations futures, cela peut être une course plus excitante pour les gens.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

L’un des grands attraits de la course, outre le glamour et l’emplacement, est qu’il s’agit du test ultime pour les pilotes.

De ce point de vue, l’homme de Mercedes pense que c’est aussi bon que jamais, mais pense qu’il doit y avoir de meilleures courses malgré tout.

«Le simple fait de conduire la piste, de traverser le tunnel, de monter dans Casino, toute l’expérience du week-end est fascinante et cela ne change jamais», a-t-il ajouté.

«Le sentiment de gagner ici n’est jamais moindre. Chaque année, c’est unique et spécial, si vous avez la chance d’en avoir l’occasion.

«Mais en tant que coureur, nous avons beaucoup de pistes où nous allons là où vous voyez la course. Je pense que ça a été un début de saison passionnant où vous voyez des gens dépasser, et vous avez vu tout le peloton de près.

«Vous allez voir un train dimanche, et vous savez déjà que les fans, les fans savent déjà que c’est ce qui va se passer ce week-end. Cependant, c’est toujours excitant à regarder d’une manière ou d’une autre. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.