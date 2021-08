Lewis Hamilton : le travail d’équipe de Mercedes a surpassé Red Bull

in

Lewis Hamilton pense que l’amélioration des performances de qualification de Mercedes lors des deux dernières courses était due au fait de surpasser Red Bull en tant qu’équipe.

Le septuple champion du monde, s’exprimant lors de ses avant-premières médiatiques pour le Grand Prix de Belgique, était réticent à suggérer que le W12 est désormais plus rapide que le RB16B.

Max Verstappen s’était assuré de la pole position lors de trois courses consécutives, en France et lors du doublé autrichien, avant d’enchaîner un triplé de victoires.

Cependant, lors de la séance qualificative d’une heure pour le Grand Prix de Grande-Bretagne et également en Hongrie, c’est Hamilton qui a été le plus rapide – car la chance de Verstappen s’est détériorée dans ces courses.

Un contact avec un rival de Mercedes dans le premier tour à Silverstone et au Hungaroring – d’abord Hamilton, puis Valtteri Bottas – a ruiné les deux Grands Prix du Néerlandais et il est désormais derrière le champion en titre de huit points au classement des pilotes.

L’élan est clairement de retour avec Mercedes – et Hamilton attribue cela au travail d’équipe plutôt qu’à une quelconque amélioration majeure de la voiture, qui a été mise à niveau pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

« Je dirais que nous les avons surpassés [Red Bull] comme une équipe collectivement », a déclaré le Britannique de 36 ans à Sky F1 à Spa-Francorchamps.

« Il est difficile de dire si nous avons une voiture plus rapide. Je pense que nous avons définitivement amélioré notre voiture. Nous avons eu cette mise à niveau, mais ce n’était pas une mise à niveau énorme.

“Mais en ce qui concerne nos processus et la façon dont nous conduisons la voiture et le week-end, je pense que nous nous sommes améliorés et je pense que nous venons de livrer une meilleure performance.”

Hamilton a été interrogé par la Formule 1 sur ce qu’il avait appris sur Verstappen à la suite des duels fougueux entre le duo au début des courses à Imola, Barcelone et Silverstone.

On a beaucoup parlé de “l’agression” du pilote Red Bull, dont Hamilton a lui-même parlé après leur collision en Grande-Bretagne où Verstappen s’est retrouvé dans les barrières.

“Pour ce qui est de comprendre les pilotes avec lesquels vous courez, c’est un processus intéressant”, a déclaré Hamilton, qui a également déclaré qu’il se sentait désormais “à 100%, super, rechargé, prêt à partir” après avoir révélé à la fin du Grand Hongrois Prix ​​il pensait avoir longtemps COVID.

« Je n’en dirai pas vraiment plus à ce sujet, mais je pense que je comprends et connais très bien les gars avec qui je cours.

“La chose la plus importante est que je cours contre moi-même, en essayant toujours de m’améliorer et d’améliorer mes performances, et c’est vraiment mon objectif.”